O pechacancelas de Terceira, o Porriño, derrota ao Arosa cun axustadísimo 3-2

O Arosa viaxou esta fin de semana para enfrontarse ao pechacancelas de Terceira: o Porriño Industrial. Os arousáns, tras a vitoria da pasada xornada ante o UD Ourense, que os colocou un paso máis preto dos postos máis altos da táboa, non foron quen de derrotar aos anfitrións deste sábado e desaproveitaron a oportunidade de sumar tres valiosos puntos.

Empezaron xa forte os locais, que a escasos tres minutos do inicio do choque, adiantábanse no marcador grazas a Leandro Costa. Pero a vantaxe non lles duraría moito, xa que os visitantes responderon pouco despois (12') cun gol de Pablo González, que establecía as táboas. A pesar de realizar unha moi boa primeira parte, na que os arousáns crearon varias ocasións de gol, de Sylla, Chiqui e Luís García, estes non conseguiron materializalo e fóronse ao descanso co 1-1.

Durante os primeiros minutos do segundo tempo, a dinámica foi a mesma. Os de Rafa Sáez continuaron liderando o xogo. Aos dous minutos da continuación, Sylla desaproveitaba unha oportunidade clara en portería. O balón foise sobre o traveseiro. Pero non tardaría en chegar o segundo. De man de Miqui, tras pase de Chiqui, volveron poñerse por diante (1-2). A continuación (79'), tras dous intentos errados, o Porriño logra o empate grazas a Gabi.

Finalmente, cando todo o mundo xa pensaba que tocaría a repartición de puntos, Benja marcou no tempo de desconto e deu a volta a un partido cun sabor de boca máis que amargo para os arousáns (3-2).

Pola súa banda, o Céltiga visitou Bergantiños este sábado para disputar o choque directo ante o Laracha CF, que, tras o encontro, continúa un posto por encima dos arousáns. Estes últimos, pola súa banda, suman, con este, o seu segundo empate consecutivo. Un punto que non serve de moito pero que axuda a que se manteñan a certa distancia da zona de descenso (décimo sextos con 32 puntos).

O choque estivo moi igualado desde o primeiro minuto, algo que cabía esperar tendo en conta este tipo de partido. Tras a vitoria dos visitantes o pasado mes de novembro no Salvador Otero, nesta ocasión tiveron que conformarse coa repartición de puntos ao finalizar sen goles por parte de ningún dos dous cadros.

