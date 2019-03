O pasamento dun dos afeccionados do SD Bande leva á suspensión do choque ante O Grove

Partido entre o Marcón e o Villalonga no Carrasco. © Diego Torrado Partido entre o Marcón e o Villalonga no Carrasco. © Diego Torrado Partido entre o Marcón e o Villalonga no Carrasco. © Diego Torrado

O partido entre o SD Bande e o USD do Grove deste domingo suspendeuse polo desgraciado falecemento dun dos afeccionados do cadro local que se atopaban no Outeiro durante o desenvolvemento do mesmo. Segundo afirmaron testemuñas do choque, o defunto podería ser familiar dun dos xogadores do equipo ourensán. Ante a presenza dos servizos sanitarios no lugar, optouse por concluír oficialmente o encontro. Os xogadores despedíronse e abandonaron o campo.

Por outra banda, o choque directo desta fin de semana entre o Marcón Atlético e o Villalonga FC terminou en positivo para os visitantes, que, con esta, suman a súa cuarta vitoria consecutiva. Pola súa banda, os anfitrións descenden dúas posicións na táboa tras a derrota e posiciónanse perigosamente preto da zona vermella.

Despois dunha primeira parte sen goles e un segundo tempo que mantivo esa mesma dinámica durante moitos minutos, un gol de Javi Vila no 79' pon por diante aos de Luís Oliveira. Ante a vantaxe visitante, non foron quen de reaccionar os locais, o que facilitou a vitoria aos seus rivais.

O CD Beluso sumou este domingo a súa segunda derrota consecutiva. Nesta ocasión, ante o CD Estradense, equipo que pelexa pola primeira posición da táboa, en As Laxes. Pola súa banda, os locais, mantéñense na quinta posición, empatados a puntos co Juventud Cambados e con opcións de chegar máis alto na clasificación.

O choque estivo dominado desde o comezo polos visitantes, que dous minutos despois do asubío inicial xa se poñían por diante no marcador cun gol de Borja Míguez. Este volveu acertar pouco despois (12'), facendo que os de Alberto Mariano aumentasen a súa renda e dificultando a remontada aos anfitrións. Co Beluso falto de ideas e o marcador cun 0-2 marcharon ao descanso.

Tras a continuación, a dinámica foi a mesma que ao final da primeira parte. Os do Estradense continuaban liderando o partido, pero non conseguían materializalo. A expulsión de Buyo no 76' terminou de sentenciar aos locais. Os visitantes aproveitaron a inferioridade dos seus rivais e dous minutos despois, por medio de Brais Calvo, estableceron o definitivo 0-3.

O Xuventú Sanxenxo deixa, esta fin de semana, constancia da boa serie que está a atravesar ao gañar por goleada ao SD Amanecer noutro dos derbis da xornada. Pola súa banda, os locais sumaron a súa quinta derrota consecutiva, o que os mantén na parte baixa da táboa.

Dominou completamente o encontro o cadro visitante. Un gol no ecuador da primeira parte de Dieguito púxoos por diante no marcador. Co 0-1 marcharían ao descanso e non sería ata despois da continuación que Álex Barbeito, no 56', cun gol de penalti sumaría o 0-2. Despois de varios minutos sen goles, no final do partido un tanto de Pablo González e outro de Dieguito terminarían de demostrar o dominio dos do Salnés en Lampáns (0-4).

A igualdade reinou este domingo en Burgáns, onde o Juventud Cambados recibiu ao CD Moaña. Ambos os cadros, coñecedores da necesidade dos tres puntos, en busca en grao sumo alto da clasificación, tiveron que conformarse coa repartición de puntos.

Un gol de Álex Currás na primeira metade (40') inauguraba o marcador. Non sería ata pouco despois da continuación do choque que Ramón, de penalti, establecería as táboas.

