O Poio Pescamar apela á súa fortaleza como local para tentar superar o Penya Esplugues

Manterse na pelexa pola terceira posición da liga é o obxectivo dun Poio Pescamar que volve á acción este sábado.

As vermellas apelan á súa fortaleza como locais para tentar superar ao actual oitavo clasificado, o Penya Esplugues catalán. Non en balde as xogadoras adestradas por Dani Díaz gañaron 11 dos seus 12 partidos en casa nos que vai de tempada.

"Estamos trabajando en recuperar el orden y nuestra mejor versión", recoñeceu o técnico do Poio Pescamar, que quere esquecer canto antes a derrota ante o líder da pasada semana.

En canto ao seu rival, asegura que "hace un fútbol sala muy alegre y muy vertical, siempre es un equipo muy peligroso, que le gusta jugar a los espacios", e que ademais "plantean en zona puede ser incómoda".

O encontro comezará ás 17:00 horas no pavillón municipal da Seca.