O Galaico roza as medallas con Bea Gómez e María Vilas no Campionato de España Open

Ás portas do podio quedou ata en tres ocasiones o Club Natación Galaico na gran cita da tempada da natación española, o Campionato de España Absoluto Open de Primavera celebrado ata este martes na localidade catalá de Sabadell.

En concreto as súas nadadoras olímpicas Bea Gómez, nunha ocasión, e María Vilas en dúas finalizaron na cuarta posición.

Bea Gómez fíxoo na proba dos 200 estilos, nos que marcou un tempo de 2:17.80 na final que lle deixaron a pouco menos de 2 segundos do bronce. A gañadora nesta proba foi Mireia Belmonte (2:14.41) por diante de Catalina Corró e Alba Vázquez, que acabaron co mesmo tempo (2:15.93).

En canto a María Vilas, foi cuarta na primeira xornada de competición nos 800 libre (8:48.38) a case cinco segundos do bronce que conseguiu a deportista do Liceo coruñés María de Valdés (8:43.68), sendo o ouro para Belmonte (8:32.29). Ademais asinou o mesmo posto nos 1.500 libre con 16:42.74 e cun resultado similar, con De Valdés marcando a fronteira do podio (16:38.19) e Mireia Belmonte como vencedora (16:13.20).

A representación do Galaico, con menor fortuna pero sumando unha importante experiencia, completárona Carla Goyanes (400 estilos e 200 bolboreta), Álex Lages (200 e 400 libre, 200 costas e 200 bolboreta) e Bruno Rey (1.500 libre).