A moldava Mariana Cherdivara elimina a Lydia Pérez no Europeo de Loita

Lydia Pérez Touriño non conseguiu avanzar ata as roldas finais no Campionato de Europa de Loita que se está celebrando en Bucarest, Romanía.

A deportista do Club de Loita Pontevedra deixou con todo boas sensacións, a pesar de despedirse do torneo en primeira rolda, ao ceder nun apertado enfrontamento.

Lydia competiu na categoría de -62 quilos ante a moldava Mariana Cherdivara, caendo por 2-1 e non podendo progresar no cadro.

Este resultado chega tras o acadado no Europeo da categoría Sub-23, e serve como guía para seguir traballando de fronte ao gran obxectivo do ano, o Campionato do Mundo que terá lugar en Kazajistán o próximo mes de setembro e que é a primeira cita clasificatoria para os Xogos Olímpicos de Tokyo 2020.