O Tenis de Mesa Monte Porreiro continúa sendo colista a pesar da vitoria ante o L'Escala (4-1)

Choque entre o Visit Pontevedra e o L'Escala no Príncipe Felipe © Diego Torrado Choque entre o Visit Pontevedra e o L'Escala no Príncipe Felipe © Diego Torrado

O Visit Pontevedra conseguiu, por fin esta fin de semana, un resultado positivo despois de cinco xornadas consecutivas sen coñecer a vitoria. Nesta ocasión, como local ante o CER L'Escala, oitavo clasificado (coa permanencia asegurada en Superdivisión Masculina). Con todo, a pesar do triunfo, os de Monte Porreiro continúan ancorados á última posición da táboa, pero coa posibilidade de cambiar a súa sorte en función do que fagan nos dous choques que faltan.

Os pontevedreses foron notablemente superiores en case todos os duelos. Fóra de Nacho Fernández, que non foi quen de superar a Diogo dos Santos, gañaron o resto de enfrontamentos.

A primeira quenda foi para Horacio Cifuentes, que derrotou a David González cun esmagador 0-3. A continuación, Galvano fixo o seu ante Sergi Grau, que, pola súa banda, conseguiu rascar un punto (2-1). Despois de Nacho Fernández, que finalizou cun 3-1, volveu á mesa Galvano, que volveu gañar, esta vez a David González. Co 3-1 no marcador, Horacio Cifuentes estableceu o definitivo 4-1 á conta dun Diogo dos Santos que non puido facer nada por recortar distancias.

