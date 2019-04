Viaxe organizada para acompañar o Pontevedra ante o Unión Adarve

Despois de tres días de merecido descanso, saboreando aínda o triunfo do xoves ante o Rápido de Bouzas, co inicio da semana e a volta ao traballo do primeiro equipo no Pontevedra, todos no club granate están centrados xa na próxima batalla, a que os enfrontará o vindeiro domingo (12:00 horas) no feudo do Unión Adarve.

Tamén o fai a directiva pontevedresa, que anunciou a posibilidade de viaxar nun desprazamento organizado polo club para apoiar o equipo en Madrid.

Así, os afeccionados que o desexen, poderán acudir ao partido en autocar por un prezo de 40 euros (entrada ao partido incluída). A caravana granate partirá desde o Pavillón Municipal dos Deportes ás 2:00 horas da madrugada do mesmo domingo 28 de abril para regresar á conclusión do encontro.

Os interesado poden anotarse nas oficinas do Pontevedra en horario de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas.

Non será un duelo sinxelo para os de Luismi, que chegan tras cinco vitorias consecutivas, e é que o Unión Adarve atópase nunha situación comprometida e loitando pola permanencia na categoría, ao ocupar o posto 18 con 33 puntos, a 6 da praza de play-out cando quedan só 12 en xogo.