O pontevedrés Diego Castro, campión da Primeira División australiana e renovación por dúas tempadas máis

Diego Castro botou raíces en Australia, onde é xa toda unha referencia dentro da A- League, a Primeira División do país.

O futbolista de Lourido, alcumado polos fans e polo seu propio equipo como 'O Mestre' debido á súa calidade, acaba de renovar a súa vinculación co Perth Glory FC por dúas tempadas máis.

Castro cumpre este curso aos seus 36 (case 37) primaveras o seu cuarto ano nas antípodas, tras asinar en 2015 chegando a ser nomeado como mellor xogador da liga en 2016. Con todo a nivel colectivo precisamente esta foi a súa mellor tempada ao axudar o Perth Glory a conseguir o seu primeiro título de liga dos últimos 15 anos, algo que conseguiron hai pouco máis dunha semana con dúas xornadas de marxe.

"Tiven unha relación emocional fantástica cos membros do equipo e os fans desde o primeiro día que cheguei aquí", sinalou o pontevedrés en declaracións recollidas pola web oficial do club. Tan a gusto sente que "quero manter esta historia de amor cos fans", segundo explica, durante os próximos anos.

"Agora quero axudar ao club para conseguir outro trofeo Premiers Plate (nome polo que se coñece o título da A-League)" recoñece con optimismo Diego Castro.

Ese será un novo reto que afrontará de novo baixo as ordes do adestrador Tony Popovic.

O seu impacto na competición australiana foi tal que o director deportivo do Perth Glory, Jacob Burns, asegura que "Diego é un dos máis grandes xogadores que este club e a A-League viron".

Pola súa banda o perfil oficial en Twitter da A-League celebrou a súa renovación compartindo un vídeo con algúns dos seus mellores goles na competición.

Two more seasons of Diego Castro!



The Spaniard has re-signed for @PerthGloryFC: https://t.co/BceNHgKIWk pic.twitter.com/cHtBzN7b22