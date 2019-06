Luis Montes, renovado como adestrador do Teucro para a próxima tempada

Era un secreto a voces pero agora o Teucro fíxoo oficial. Luís Montes seguirá un ano máis como adestrador do primeiro equipo.

Así o anunciou a directiva teucrista a través dun comunicado. Confían nel para darlle continuidade ao proxecto deportivo do equipo. Será, por tanto, a súa segunda tempada nos bancos do Municipal.

A pesar do descenso á División de Honra Prata, o Teucro está satisfeito co rendemento do adestrador pontevedrés, que en xullo cumprirá 39 anos.

Destacan que a pesar das numerosas lesións sufridas durante a tempada e dos cambios no persoal, o club logrou pelexar pola permanencia en Asobal ata o final.

O Teucro, ademais, continúa avanzando no deseño do seu plantel para a tempada 2019-2020 e confirmou cinco novas baixas.

Así, ás saídas xa anunciadas de Sergio Pérez, Guillermo Fisher e Jose Rial, súmanse agora oficialmente as baixas de Samu Gómez, Fafa Cangiani, Carlos Gehrardt, Ismael Bela e o máximo goleador da última Liga Asobal, o serbio Davor Cutura.