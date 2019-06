Derradeira xornada do Europeo Júnior de Loitas Olímpicas disputado en Pontevedra © Diego Torrado

O Campionato Europeo Júnior de Loitas Olímpicas chegou á súa fin este domingo. A cita, que comezou o pasado luns e alongouse ata esta fin de semana, desenvolveuse no Pavillón Municipal de Pontevedra e recibiu a ao redor de 800 deportistas procedentes de 37 países diferentes.

Os loitadores competiron nas diferentes modalidades (freestyle e grecoromano) en 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 e 125 quilogramos, no caso dos homes, e 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 e 76 kg, no das mulleres.

Nesta ocasión, o galego Santiago Sánchez, que conseguiu optar o sábado á repesca para o bronce en 86 kg, quedou ás portas ao perder, na última xornada, ante o sueco Mohammad Sardar por un 10-0. Tiña moitas posibilidades, pero, finalmente, non puido co inmellorable traballo do seu rival no tapiz.

Así, conclúen sete intensos días de competición, que converteron a Pontevedra no centro do deporte europeo.

Consulta os resultados da última xornada de competición.