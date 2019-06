RADIO.- Conversas na Ferrería: "Non se pode vencer a quen non se rende"

O pasado abril quedará marcado no devir do Club de Artes Marciais Inclusivas O Mirador de Monte Porreiro. Marcado grazas ás trece medallas que os seus deportistas conseguiron no Campionato de España de Artes Marciais Inclusivas celebrados en Córdoba. Os medallistas foron Álvaro Sáenz, Nacho Carballo, Sergio Oubiña, Leonardo Hermida - que compartiron charla en PontevedraViva Radio -, Francisco Javier Castro e Alejandra Argibay.

Dita consecución proporcionoulle visibilización ao proxecto que xurdiu en 2015, cando Santiago Malvar, tras concluír a súa traxectoria como deportista de parataekwondo propúxose "tentar facer algo pola inclusión". Durante dous anos estivo inmerso nun intenso traballo de campo do que obtivo o primeiro regulamento inclusivo en KSC (Korean Semi Contact). Contactou con Amizade para propoñer que os seus usuarios iniciásense na práctica deportiva e coa Asociación O Mirador de Monte Porreiro, que lles cedeu o espazo a tales efectos.

Así en 2017 a iniciativa faise realidade e persoas con disfunción física ou sen ela, practican conxuntamente o KSC. Leonardo por exemplo, sen disfuncionalidad, explica nas Conversas na Ferrería, como practica estas artes marciais en cadeira de rodas do mesmo xeito que outros compañeiros. A intención é que esta inclusión fágase extensiva tamén a persoas con afectación visual, auditiva ou intelectual e mesmo cubrir o baleiro do ámbito da defensa persoal.

Nunha charla distendidísima, con moito sentido do humor, compañeirismo e entusiasmo, o presidente do Club, Carlos Diéguez desexa que "organismos e entidades empezasen a preocuparse pola inclusión e deixásese atrás o mundo de capacitados e discapacitados". E Álvaro Sáenz é quen resume á perfección e leitmotiv do seu Club: "non se pode vender a quen non se rende".