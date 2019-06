Sporting Clube leva o XXI Torneo Internacional de Fútbol-7 Benxamín remontando ante o Deportivo

Final e entrega de Trofeos do "XXI Torneo Internacional de Fútbol-7 Benxamín Cidade de Pontevedra" © Diego Torrado Final e entrega de Trofeos do "XXI Torneo Internacional de Fútbol-7 Benxamín Cidade de Pontevedra" © Diego Torrado Final e entrega de Trofeos do "XXI Torneo Internacional de Fútbol-7 Benxamín Cidade de Pontevedra" © Diego Torrado Final e entrega de Trofeos do "XXI Torneo Internacional de Fútbol-7 Benxamín Cidade de Pontevedra" © Diego Torrado Final e entrega de Trofeos do "XXI Torneo Internacional de Fútbol-7 Benxamín Cidade de Pontevedra" © Diego Torrado

O Sporting Clube de Portugal recuperou o dominio luso sucedendo ao Sevilla FC no palmarés do Torneo Internacional de Fútbol-7 Benxamín Cidade de Pontevedra, tras derrotar (2-1) ao Deportivo da Coruña, que se adiantou no marcador dunha disputadísima final.

Un ano máis, festa deportiva na Xunqueira, nunha xornada final chea de emocións e apuntamentos do fútbol que levan nas súas botas estes aprendices de futbolistas que malgastaron calidade e ilusión a partes iguais.

Cos equipos decidindo os postos da clasificación, tras os resultados da xornada inicial do sábado, as semifinais quedaban para Deportivo, Celta, Sporting de Gijón e Sporting Clube de Portugal, que buscaban unha praza na gran final.

Na primeira semifinal, o Sporting de Portugal derrotaba ao Sporting de Gijón, por un mínimo 1-0, e sufrindo bastante para conter aos asturianos.

Logo foi a quenda para o "mini-derbi" galego entre Celta e Deportivo, que ofreceron un partido tan igualado que houbo de decidirse nos lanzamentos de penaltis, polo sistema da morte súbita, tras empatar no tempo regulamentario a un gol. Se na pasada edición os herculinos quedáronse fóra da final nesa "lotería", esta vez a fortuna sorriulles, ao fallar os vigueses o seu único lanzamento e transformar o cadro branquiazul o seu.

Así pois, Celta e Sporting de Gijón loitaron polo terceiro e cuarto posto, nun partido que terminaba con empate a un tanto, no que se adiantou ao Celta, empatando o Sporting pouco despois, para irse a unha larguísima quenda de lanzamentos, na que se necesitaron nada menos que 18 penaltis (9-8) para decidir que o terceiro posto sería para o conxunto vigués, que deste xeito repetía posición con respecto á edición anterior.

A gran final deixounos emoción e igualdade a partes iguais. Co partido disputado en dous tempos de 15 minutos, comezarían mellor os portugueses, que dispuxeron de dúas excelentes ocasións, remate ao poste incluído, para inaugurar o marcador.

Mediado o primeiro tempo, o dominio pasou á beira coruñésa, sendo entón o Deportivo quen gozase doutras dúas oportunidades, tamén cun tiro á madeira, pero ao descanso o marcador non se moveu.

Daba a sensación de que o Deportivo tiña controlado o partido, e máis cando aos 20 minutos Mario poñía o 0-1 no marcador, pero os portugueses fóronse arriba con decisión e en pouco máis dun par de minutos lograban remotar. Primeiro empatou Sevastian Belov, cun disparo próximo, cruzado, ante o que nada puido facer o meta herculino (minuto 23) e logo Alexandre Rosado sorprendía cun remate afastado, duro e axustado ao pau (minuto 25), que daría o título ao Sporting Clube de Portugal.

Quedaban cinco minutos, pero o Deportivo xa non foi capaz de crear perigo.

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL (2): Joao Pereira, Alexandre Rosado, Afonso Monteiro, Mateus Martins, Rafael Lopes, Santiago Felicio, Dinis Barreiros, Leonardo Varela, Sevastian Belov, Isaac Dzeric, Gabriel Diogo e Iván Trokhymchuk.

R.C. DEPORTIVO (1): Gabi, Diego (p.s.), Trigo, Nico, Gael, Íker, Jorge Nicolás, Iago Vázquez, Joán, Javi e Mario.

Árbitros: Alberto Gómez Lameiro (Pontevedra), auxiliado nas bandas por Darío César Domenech Escandell e Sergio Doval Gil.

Goles: (0-1) Minuto 20: Mario. (1-1) Minuto 23: Sevastian Belov. (2-1) Minuto 25: Alexandre Rosado.

Incidencias: Campo da Xunqueira (Pontevedra).

ENTREGA DE PREMIOS

O Athletic Club de Bilbao adxudícase o Trofeo á Deportividade

Como afai, a entrega de trofeos foi unha festa que puxo broche de ouro á sempre magnífica labor organizativa da EF Portero 2000, con asistencia de autoridades e personalidades do mundo do fútbol e de patrocinadores e colaboradores do torneo. Especial mención á concesión do Trofeo á Deportividade que foi para o Athletic Club de Bilbao, equipo que se fixo acredor ao mesmo en decisión dos organizadores, que sempre dan unha relevancia especial a un galardón considerado como o máis importante polos valores que representa, en torneos de fútbol base.

PUESTO EQUIPO CAMPEÓN SPORTING CLUB PORTUGAL SUBCAMPEÓN RC DEPORTIVO A CORUÑA 3º CLASIFICADO RC CELTA DE VIGO DEPORTIVIDAD ATHLETIC CLUB BILBAO 4º CLASIFICADO REAL SPORTING DE GIJÓN 5º CLASIFICADO S.L. BENFICA 6º CLASIFICADO PABELLÓN C.F. 7º CLASIFICADO SD CRISTO VICTORIA 8º CLASIFICADO ATHLETIC CLUB BILBAO 9º CLASIFICADO REAL SOCIEDAD 10º CLASIFICADO ATLÉTICO DE MADRID 11º CLASIFICADO AROSA S.C. 12º CLASIFICADO A.C.D. A SECA 13º CLASIFICADO VICTORIA C.F. 14º CLASIFICADO BERTAMIRANS, F.C. 15º CLASIFICADO PONTEVEDRA C.F. 16º CLASIFICADO EF PORTERO 2000

O cadro completo de partidos e resultados pódese consultar aquí.