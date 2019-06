Lydia Pérez perde o bronce europeo en Minsk no combate de repesca

Lydia Pérez, nos Xogos Europeos de Minsk © Comité Olímpico Español

A medalla de bronce nos Xogos Europeos que se están a celebrar na localidade bielorrusa de Minsk estivo ao alcance de Lydia Pérez na competición de loita.

A representante pontevedresa cedeu o xoves na rolda dos 1/8 de final da categoría de -62 quilos, o que a deixaba a expensas de poder entrar na repesca se a súa rival, a ucraína Yulii Tkach, progresaba no cadro como así foi.

Desta forma abríase unha nova posibilidade a Lydia de pelexar pola medalla de bronce continental enfrontándose á rusa Mariia Kuznetsova, que caera en 1/4 de final ante a mesma contrincante.

Este combate celebrouse á primeira hora deste venres, pero a xove deportista do Club Loita Pontevedra non conseguiu vencer finalizando cun marcador de 3-10 a favor da rusa, nun combate que se decantou cara á metade do tempo.

A cita serviu para sumar unha importante experiencia internacional pensando en próximas citas, como o Mundial que aparece no horizonte como primeira cita clasificatoria para Tokyo 2020.