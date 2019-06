Bueu despídese de catro días de culto ao balonmán praia no Arena 1000

Campionato de balonmán praia Arena 1000 de Bueu. © Diego Torrado Campionato de balonmán praia Arena 1000 de Bueu. © Diego Torrado

A praia Banda do Río acolleu, durante esta fin de semana, o Area 1000 de balonmán. Na cita, que sufriu un parón dun ano no concello do Morrazo, participaron máis dun centenar de equipos procedentes de diferentes zonas de España e de todas as categorías entre alevín e sénior.

A actividade comezou xa na xornada do venres, cando empezaron a disputarse os primeiros partidos de grupo das categorías basee, desde alevín ata cadete. Os primeiros en competir foron os máis pequenos. No caso masculino, os locais tiveron boas noticias, xa que o Area Bueu conseguiu finalizar primeiro de grupo ao gañar ao Campus Juan de Deus Román A. No caso das mozas, tan só participaron tres equipos, polo que a competición foi curta. O triunfo foi para as Espartanas B.

En infantil masculino, a presenza de oito escuadras permitiu dividilas en dous grupos diferentes e organizar, ao final un cruzamento definitivo co mellor de cada un deles. O premio terminou sendo para o Luceros, que gañou no mesmo ao Getasur. No grupo feminino, a vitoria foi para o Merengue Cremoso Team.

Finalmente, para poñer punto final á primeira xornada de competición, en categoría cadete masculino, houbo alegría local, xa que os vencedores foron os do Area A, que derrotaron ao Basluco Handball Beach. Con todo, no grupo feminino, o triunfo foi para as sevillanas, o BM Praia Sevilla, que terminou gañando na final ao Pescados.

Durante a segunda xornada tiveron lugar os partidos de categoría xuvenil e sénior, chegando a xogarse, en ambos os casos, ata oitavos de final, posto que as tres últimas roldas disputaríanse durante a mañá do domingo. En primeiro lugar, en xuvenil masculina, os equipos que conseguiron chegar a cuartos foron o BMP PTV, o Basluco A e B, o Veba os da Jrada A e B, o Santander Area, o Merengue Cremoso e o Painkillers. Sendo Os da Jrada o que conseguiría alzarse co premio ao vencer ao msmo equipo B na final. No grupo feminino, con todo, foron as BMP Las Peris quen terminou campioas, quedándose o equipo local, o Area Bueu, en semifinais ao perder ante o BMP Sevilla.

Doutra banda, o equipo vencedor en sénior masculino foi o BM Playa Sevilla, despois de derrotar ao Dotk en oitavos, ao Torreón Mijas en cuartos, ao Azuqueca en semifinais e, definitivamente, ao BMP Barbate, que conseguiu eliminar ao PTV en cuartos, na gran final que se disputou este domingo ao redor das 13:30. Pola súa banda, fixeron os seu as do Team Almería no grupo feminino, gañando ás do Love Tiles no último partido da tradicional competición en Bueu.

Consulta os resultados dos diferentes partidos do Arena 1000 de Bueu.