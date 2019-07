O Marín CF estrea nova etapa con Gaspar Pérez á fronte

Gaspar Pérez, novo presidente do Marín CF © Marín CF

Ábrese unha nova etapa no Marín Club de Fútbol, despois de catro anos de presidencia de Rosalía González.

Gaspar Pérez será o novo dirixente da entidade marinense, xa que foi o único socio que presentou a súa candidatura no tempo e forma marcados no proceso electoral aberto o pasado 4 de xuño.

Pérez é actual presidente da Federación Galega de Xadrez e expresidente do Monforte de Lemos, localidade da que é natural.

Entre as claves do seu proxecto para o club, segundo explicaron desde a súa candidatura, atópanse fomentar o diálogo con outros equipos de base do municipio e tentar crear un equipo feminino.

Despois duns anos que cataloga de "vacas fracas", o desexo da nova dirección é "volver ilusionar á afección de Marín".