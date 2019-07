España xogará un amigable en Redondela previo ao Mundial Júnior de Pontevedra e Vigo

O Campionato do Mundo Júnior de balonmán que se disputará en Pontevedra e Vigo está ao virar a esquina.

O Pavillón Municipal dos Deportes acollerá o próximo 16 de xullo a cerimonia de inauguración e o primeiro partido da Selección Española no torneo, ante Estados Unidos (21:00 horas), pero antes os Hispanos Júnior fixaron un último test preparatorio xa en terras galegas.

O combinado nacional aterra este xoves na provincia, e anunciou un partido amigable para o sábado día 13 que se xogará en Redondela.

A partir das 19:00 horas e con entrada de balde, o equipo adestrado por Isidoro Martínez enfrontaranse a Chile, selección que participará no Grupo D (Alemaña, Islandia, Noruega, Arxentina, Dinamarca, Chile) da primeira fase mundialista, que terá a súa sede en Pontevedra do mesmo xeito que o Grupo C (Portugal, Croacia, Hungría, Brasil, Barhein, Kósovo).

Para completar os amigables previos, a Federación Galega de Balonmán sinalou ademais que o domingo 14 (11:00 horas) chapela acollerá ademais un partido entre Arxentina e Xapón.