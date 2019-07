O Bribón do Rei Juan Carlos aproveita unha táctica fallida de Erica da Infanta Elena e faise co título

Trofeo Almirante Rodríguez Toubes en Sanxenxo © María Muiña

A ría de Pontevedra acolleu ese domingo a segunda e última xornada do Trofeo Almirante Rodríguez Toubes, que, nesta ocasión, viuse afectado pola presenza de néboa, dificultando, en certa medida, o traxecto cara a Sanxenxo desde Marín, ao longo do cal, as embarcacións deberon sortear as bateas. Así mesmo, os 10 nós de vento do Oeste botaron un cable á frota.

Desde o comezo da proba, que se iniciou ao redor das 12:30 horas, dúas das embarcacións vencedoras da primeira manga, o Sophie (de División Open), por unha banda, e o Bribón do Rey Emérito Don Juan Carlos (terceiro o sábado), por outro, deixaron claras as súas intencións de manter o liderado. Este último podería optar ao título de darse dúas condicións: finalizar primeiro esta proba e, ademais, que o Erica da Infanta Dona Elena, non se clasificase entre os tres primeiros. E así foi.

O Bribón optou, desde o inicio, por navegar preto da liña de terra polo extremos norte da ría, mentres que o Erica soltaba a frota e íase polo centro do campo de regatas. Non foi necesario demasiado tempo para definirse os postos e, a medida que entraba a néboa, o barco de Don Juan Carlos deixaba atrás ao resto da frota, tendo que vixiar, unicamente, ao Aida de Juan Carlos Escoset e Francisco Botas. Este último puido abandonar o quinto posto da primeira xornada, ao ocupar, nesta, a segunda praza, finalizando terceiros da clasificación. Pola súa banda, a tripulación de Dona Elena, coa sexta posición do domingo, proclamouse subcampioa do Trofeo.

A entrega de premios realizouse unha vez terminada a proba, no propio varadero do Náutico de Sanxenxo. Alí, o Almirante Jaime Rodríguez Toubes fixo entrega dos galardóns aos clasificados.