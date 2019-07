España súa para bater a Serbia pero xa está en oitavos de final

España vence a Serbia e clasifícase para oitavos do Mundial Júnior de Balonmán © Real Federación Española de Balonmano España vence a Serbia e clasifícase para oitavos do Mundial Júnior de Balonmán © Real Federación Española de Balonmano

Misión cumprida. España logrou derrotar esta noite de venres no pavillón vigués de As Travesas á selección de Serbia para certificar o seu pleno de tres vitorias e asegurar o pase a oitavos de final. A falta de dous partidos da fase de grupos, os de Isidoro Martínez terán que pelexar o primeiro posto con Eslovenia, tamén con pleno de vitorias, pero a boa reacción dos anfitrións ante un partido que se complicou e que obrigou aos xogadores para empregarse a fondo para lograr o triunfo será un estímulo perfecto para superar o seguinte reto.

O partido comezou da mellor maneira posible para os intereses da selección española. Serbia, moi precipitada na circulación do balón e na procura de lanzamentos, estrelouse unha e outra vez contra a defensa de España. Os anfitrións souberon aproveitar os erros do seu rival para conseguir unha vantaxe de cinco tantos aos dez minutos de partido.

A rápida circulación de balón e quiebros dos laterais nacionais Natan Suárez e o debutante Eduardo Cadarso unido ao acerto desde o extremo de Gonzalo Pérez convidaba a pensar que o partido sería un paseo para o equipo de Isidoro Martínez. Nada máis lonxe da realidade.

A inspiración do equipo local desvaneceuse, o adestrador moveu o banco pero non había forma de recuperar o bo xogo. E aos poucos Serbia, aproveitando a mala puntería dos extremos Zabala e Diocou, brillante no debut pero ausente nos doul últimos choques, foi reducindo as diferenzas ata achegarse a un só tanto.

Pediu tempo morto o seleccionador para lembrar aos seus xogadores como debían atacar. E as instrucións deron os seus froitos porque no últimos dez minutos da primeira parte España volveu atacar con velocidade e acerto a meta de Jandric.

A irrupción de Pol Valera, con catro goles consecutivos, un deles de bela factura ao lanzar un canonazo de costas que se coou pola escuadra da meta serbia, supuxo un sopro de aire fresco para España. Con todo, cada tanto dos anfitrións era respondido con outro dos serbios, que perderon a Marko Vignjevic aos trinta minutos por acumular tres exclusións, co que se chegou a descanso cunha mínima vantaxe para a Selección (13-14)

Tras o paso por vestiarios, o combinado español mellorou as súas prestacións, pero Serbia mantívose firme e facía imposible que os anfitrións se escapasen no marcador. A conexión Natan Suárez e Gonzalo Pérez estaba a facer moito dano, tamén Pol Valera, que se destapou como o líder do equipo sobre a cancha. Pero ese bo facer dos españois contrarrestábano os serbios co seu poderío nos lanzamentos afastados.

Milosavljevic, Mijatovic ou Milic foron unha ameaza constante para a meta de Killian Ramírez, que esta noite de venres non estivo tan acertado como en duelos anteriores. Tivo que pedir tempo morto Isidoro Martínez para advertir aos seus da necesidade incrementar a intensidade defensiva para bloquear estes tiros, pero era unha tarefa complicada.

As indicacións deron os seus froitos. Os serbios víronse máis angustiados á hora de lanzar e despois de 55 minutos de intercambio de golpes, España atopou un lixeiro colchón de tres goles grazas a unha incursión de Valera desde o extremo que serviu para sentenciar o partido (29-26) e clasificar ao equipo anfitrión para oitavos de final. Aínda que o liderado do grupo aínda está en xogo porque Eslovenia, vixente campioa de Europa, acumula tamén seis puntos.