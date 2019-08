Novo positivo por dopaxe no ITU Multisport de Pontevedra

Novo caso de dopaxe no Campionato do mundo Multideporte celebrado en Pontevedra no mes de abril. Nun control antidopaxe celebrado despois da competición de duatlon, a gañadora da proba en categoría de grupos de idade 35-39, a australiana Margo Mackintosh deu positivo por higenamina.

A triatleta inxeriu esta substancia sen sabelo, pois forma parte dos compoñentes dun suplemente alimenticio, aínda que o elemento prohibido non figuraba nin na etiqueta nin na lista de ingredientes. Por iso, a Federación lembra a todos os triatletas os riscos asociados á toma deste tipo de suplemtentes.

O período de sanción da australiana comezou o 27 de maio, despois da confirmación do positivo, e expirou a comezos deste mes de agosto. Como consecuencia da sanción, Mackintosh foi desposuída dos títulos, premios, medallas, puntos e diñeiro concedido polos seus resultados.

Non é o primeiro caso de dopaxe no campionato mundial celebrado en Pontevedra. O deportista portugués, Nuno José Pereira, foi suspendido durante dous anos despois de dar positivo por efedrina e oxilofrina despois de facerse coa medalla de prata na categoría de grupos de idade da proba de longa distancia.