O papel que xogou Igor de Souza na fichaxe de Alfredo Mejía polo Pontevedra

Alfredo Mejía © Mónica Patxot Alfredo Mejía © Mónica Patxot Alfredo Mejía © Mónica Patxot

"Trato de dalo todo, de ser aguerrido e de ter compañeirismo dentro e fóra do campo". Así se define a última fichaxe do Pontevedra, o hondureño Alfredo Mejía vestiu esta mañá por primeira vez a camiseta granate para a súa presentación oficial e, a continuación, realizar o seu primeiro adestramento co grupo baixo as ordes de Luismi.

Despois de dar uns toques co balón sobre o céspede de Pasarón, Fredi (como xa o chaman no vestiario) pasou pola sala de prensa. "Queremos dar a benvida a Alfredo Mejía, xogador do centro do campo, internacional e capitán coa súa selección nalgunha ocasión", presentou a presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, á última incorporación do club.

Logo tomou a palabra o director deportivo, Roberto Feáns, para explicar que o mediocentro asina por unha tempada con opción a outra. "Actúa de 6 ou de 8 con percorrido nas dúas áreas e moita experiencia en Europa. Achegará traballo e oficio, desde o primeiro momento tivémolo claro, vai encaixar na necesidade que temos", confesou o dirixente.

Tanto Mejía como Feáns recoñeceron que foi moi fácil pechar o acordo. "A negociación foi rápida, menos dunha semana", admitiu o hondureño procedente do RCD España, aínda que previamente disputara catro tempadas na primeira división grega, na que coñeceu a un ilustre exgranate. "Teño moi boas referencias do club e da cidade, Igor de Souza faloume marabillas", dixo Mejía.

Aínda que xa se atopa baixo a disciplina granate, o debut do mediocentro co Pontevedra terá que esperar. En primeiro lugar porque os trámites para a obtención do tránsfer internacional e os permisos de traballo e residencia tardarán varios días. "Estarán antes do 30 de agosto", esperan no club. Ademais, o xogador leva sen competir desde maio, cando terminou a liga e xogou o último partido coa súa selección. "Estiven cun preparador físico da Selección, non é o mesmo que estar cun club, é totalmente diferente", recoñece o xogador que tardará unhas semanas en adquirir o ritmo de competición.

Mejía mostrouse moi contento de iniciar a súa primeira aventura en España e está desexoso de que "as cousas marchen ben para o benestar do club e da cidade". Aínda que aínda non leva nin 24 horas na cidade do Lérez, o hondureño xa sabe que se espera do equipo. "Sei que hai moita afección e esixente, xa mo demostraron por redes sociais", confesou. El poñerá todo do seu parte. "Imos esixirnos ao máximo para estar á altura do que é o club", concluíu.