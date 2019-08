Os petanqueiros de Pontevedra invitan a toda a cidade a participar o sábado na festa da petanca

Presentación da festa da petanca na Alameda © Mónica Patxot Presentación da festa da petanca na Alameda © Mónica Patxot

A alameda de Pontevedra sera escenario o vindeiro sábado da primeira festa da petanca. A partir das catro da tarde, calquera persoa interesada neste deporte, que cada vez atrae a máis practicantes na cidade, pode pasarse por este recinto e unirse á festa. "Non é unha competición, é un pasatempo", puntualiza Raimundo Argibay, un dos organizadores do evento.

Aínda que non haberá un gañador, o evento si que ten certo carácter competitivo. Na alameda instalaranse cinco pistas. En catro delas xogarán, divididos en grupos de tres, os doce equipos das diferentes parroquias pontevedresas. A quinta cancha será "a pista escola, onde todas as persoas principiantes poidan aprender", sinala Argibay.

"A petanca é un deporte cun crecemento exponencial en Pontevedra, empezou a funcionar hai poucos anos e cada ano hai unha liga máis forte", dixo o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, durante a presentación do evento. O obxectivo principal desta festa é dar a coñecer este deporte entre a sociedade local e fomentar a actividade física. "A petanca é un exemplo disto porque fai que as persoas saian dás casas, se movan e melloren a súa musculatura", engadiu Fernández.

Ademais deste torneo amigable, os clubs de petanca da cidade están a preparar co Concello de Pontevedra a creación de escolas de petanca en colaboración cos colexios. Así mesmo, esperan que ao longo do presente mandato se cren pistas e clubs de petanca en todas as parroquias do municipio. "Non é so para persoas maiores, é para todas as idades. Xa estamos en dez parroquias, a nosa ilusión é que todas as parroquias tiveran infraestruturas e xente", rematou Raimundo Argibay.