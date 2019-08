Álex González acurta os prazos e reaparecerá na Malata

O adestrador do Pontevedra, Luismi Areda, durante unha sesión preparatoria en Pasarón © Mónica Patxot O Pontevedra vence ao Coruxo no primeiro partido de liga con Álex González na bancada por lesión © Diego Torrado

O Pontevedra prepara xa o segundo encontro ligueiro que disputará o sábado a partir das 20 horas na Malata. Os de Luismi buscarán a segunda vitoria da tempada, pero farano sen Javi López, que arrastra unha sobrecarga despois da súa reaparición diante do Coruxo sete meses despois de caer lesionado. "Está a adestrar aparte, non vai chegar ao partido de Ferrol. Ten unha sobrecarga e para que non vaia a máis decidimos que parase, levaba moito tempo sen xogar e é normal", confesa o técnico. Outro que tamén está entre algodóns é o dianteiro nixeriano Adighibe. "Ten unha molestia no nocello, pero non é nada grave e vai estar a fin de semana", asegura Luismi.

O que si estará será Álex González, que xa está incorporado á dinámica do grupo tras a súa operación no pulso. O adestrador granate recoñeceu este mércores, despois da sesión preparatoria, que o extremo cántabro está completamente recuperado e, se nada se complica, formará parte dos 18 xogadores que viaxarán o sábado a Ferrol. "Ao fútbol xógase cos pés", chanceou o preparador vigués, que ve ao seu futbolista en boas condicións e con moitas ganas de regresar ao terreo de xogo tras a rotura no escafoides que sufriu o 4 de agosto nun amigable contra o Atios e que, en principio, íao ter á marxa durante tres meses. Con todo, González terá que xogar cunha vendaxe para protexer a súa articulación e evitar que un golpe ou caída poida xerar unha recaída.

Na lista de baixas continuará unha semana máis o mediocentro hondureño Alfredo Mejía, cuxo tránsfer continúa sen chegar. "Esperamos que para a próxima semana estea todo solucionado e poida estar contra o Sporting", espera o adestrador. Mentres se soluciona toda a papelada, o xogador segue sumando minutos de adestramento e as sensacións do corpo técnico son inmellorables. "É un profesional. Vese que se coida e traballa cada día a máxima intensidade, está a tentar integrarse e coller conceptos canto antes. Creo que nos vai a achegar moito", afirma.

Ademais do estado físico dos seus xogadores, a Luismi preocúpalle o rendemento do equipo fóra de casa. Xogar lonxe de Pasarón foi un lastre para o Pontevedra durante a pasada tempada e algúns inesperados malos resultados reduciron as opcións de clasificarse para a fase de ascenso. "Esperamos corrixilo. Se queres estar arriba só cos de casa non nos vai a chegar. Hai que sumar fóra", subliña o vigués.

A clave para conseguilo sitúaa Luismi na solidez defensiva e na concentración. "Faremos fincapé en ser fortes defensivamente e manter a portería a cero. Debemos ser un equipo compacto, dificil de bater e que o rival teña que facer as cousas moi ben se nos quere gañar. Hai que ir concienciados no traballo defensivo, o nivel de concentración ten que ser moi bo. Gañando esa solidez defensiva, podemos pensar en sacar algo positivo", insiste o técnico.

A boa actuación do equipo diante do Coruxo e a dinámica positiva que arrastra o grupo facilitará a tarefa. "Dános tranquilidade e confianza de ir cos deberes feitos. Retomamos a liña continuista da tempada pasada, de xogar en casa e facernos fortes defensivamente. E a nivel ofensivo, facer dous goles e generear ocasións é positivo", sostén o adestrador.

Con todo, en fronte atoparanse cun equipo que chega nunha situación contraria. "O Racing vén de perder, doído, xoga diante a súa xente e vai querer facer un bo partido. Teremos que estar mentalizados de que veñen feridos e van saír a por todas, con xogadores de moito talento, calidade e experiencia. Vai ser esixente o partido", asegura Luismi, quen considera que este tipo de partidos sempre son especiais. "Gusta gañar ao Pontevedra igual que a nós gústanos gañar ao Racing. É un partido atractivo. Sempre houbo esa competitividade entre os dous equipos e á afección gústalle gañarlles. Ten ese plus que outro partido non ten, pero son tres puntos igual que outro partido, non nos dan máis por gañarlle ao Racing", matiza o adestrador que a última vez que visitou A Malata en partido oficial defendía tamén o escudo do Pontevedra pero como xogador.