Tres puntos de ouro e mérito para o Pontevedra B á conta de Cultural Areas (3-2)

Viña o Pontevedra B de sufrir unha dura goleada en Ponteareas e afrontaba un complicado compromiso fronte a un dos rivais chamados a aspirar aos postos de honra como o Cultural Areas, pero os de Sergio Moreira demostraron carácter competitivo, logrando sumar os tres puntos que deben servirlles para outorgarlles unha boa dose de confianza nas súas posibilidades.

E foi un partido non exento de polémica, que terminou coa temperá expulsión (ao fío da media hora) do adestrador e preparador físico local, Sergio Moreira e Miguel Cores, aínda que nada afectou ao xogadores do filial granate, que souberon manter un resultado que se lles puxo moi pronto a favor.

Dobrete de Vilariño para o Pontevedra B, que encarrilaba o partido aos 18 minutos, pero cinco máis tarde o Cultural Areas metíase de novo no partido, reducindo distancias ao transformar un penalti Albertito.

A tranquilidade para os locais poñíaa Hugo Jiménez, facendo subir o terceiro ao marcador no minuto 31, resultado co que ambos os equipos fóronse ao descanso.

Obrigados polo marcador contrario, os visitantes fóronse arriba e recortaron aos 55 minutos por medio de Vitti. Quedaba un mundo por diante, pero o Pontevedra B soubo aguantar o resultado para terminar quedándose coa vitoria.

O derbi quedou no Salvador Otero, onde o Céltiga superou a un Portonovo que encadea a súa cuarta derrota consecutiva e suma un único punto quedando como faroliño vermello.

Os da Illa encarrilaron pronto o partido con dous goles nos primeiros 12 minutos. Abriu a conta Manu Santos e Rober conseguía o 2-0.

Reducía distancias Franco Bentancort á media hora de xogo, pero nada máis comezar a segunda parte de novo marcaban os locais ao transformar Grego un penalti.

A falta de 10 minutos Ezequiel volvía dar esperanzas aos de Baltar, pero só tres minutos despois Grego sentenciaba cun novo tanto.

Apuros do Xuventú Sanxenxo para impoñerse en Baltar de Arriba ao Cambados nun partido tenso e disputado, que finalizou con vitoria mínima do conxunto local e un expulsado por bando.

Adiantáronse os locais cun gol de Emilio aos 15 minutos de xogo e o Cambados quedaba en inferioridade ao ver a segunda amarela Andrés aos 41 minutos.

Nada máis comezar a segunda parte, os de Nel conseguían o 2-0 grazas a Nando Novegil, pero os visitantes reaccionaban e reducían distancias por medio de Yago Ameneiro.

Se o partido estaba apertado, máis cando as forzas igualábanse no numérico ao ser expulsado tamén por dobre amarela o local Borja Sáez, pero o marcador xa non se movería e os puntos quedaron na casa.

Emoción ata o final na Senra onde Ribadumia e Vilalonga disputaron un derbi resolvido con táboas no desconto.

Adiantáronse os locais aos 65 minutos cun gol de Hugo Soto, pero cando parecía que a vitoria quedaría en casa, Adrián Santos igualaba para os de San Pedro.

Segue o Beluso sen coñecer a vitoria e nesta ocasión saíu goleado dos Carrís nun partido no que o Barbadás foi moi superior.

Os locais abriron o marcador aos 30 minutos cun gol de Sebas, dun tiro desde a frontal, axustado ao pau, ante o que nada puido facer Kevin.

Na segunda parte os locais sentenciaban en apenas un minuto con dous goles (minuto 54 e 55), o primeiro obra de Luís González e o segundo de David Soares, que rematou só na área de meta.

Xa na recta final, Varandela consegue o cuarto gol local, e pouco despois Rúa faría o gol da honra visitante, cando o Beluso xogaba con 10 por expulsión de Darío Vilas. Mesmo no desconto puido chegar o segundo para o Beluso, pero Viana detivo un penalti lanzado por Nacho.

