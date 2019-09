A nova singradura do Peixe Galego no océano da LEB Oro

Peixe Galego - Club Ourense Baloncesto en A Raña. Copa Galicia © Cristina Saiz Joel Hernández na semifinal de Copa Galicia entre Peixe Galego e Club Ourense Baloncesto © Cristina Saiz

O Peixe Galego inicia este mércores unha nova travesía por un océano, o da LEB Oro, infestado de monstros e tempestades. A inexperta tripulación marinense, con xogadores que na súa maioría nunca participaron nesta categoría, navega xa cara á permanencia nunha regata de 34 mangas que comeza en Valladolid ás 20.45 horas. "A pretemporada foi boa e as sensacións son boas, pero quédanos moito para ser o equipo que queremos", admite o adestrador do cadro da Raña, Javi Llorente

Unha das máis grandes tempestades que terá que afrontar o buque marinense durante a súa singradura en Oro son as interminables viaxes por toda a xeografía española. "En Plata hai máis equipos con viaxes incómodas, en Oro imos ser os únicos que viaxemos por estrada no mesmo día", asume o técnico leonés. Un contratempo que se suma ás dificultades que terán todos os equipos para pescar algunha vitoria lonxe de casa. "Vai ser moi difícil. Fai falta experiencia e potencial, que o temos, pero necesitamos que os rookies adáptense", explica o preparador.

Dentro da prudencia habitual do discurso de Llorente, é perceptible certo optimismo diante desta nova aventura. "A liga vai estar máis igualada que nunca e nós temos marxe de mellora. A salvación non se vai a gañar nin no primeiro partido, nin no primeiro mes", asegura o preparador, que prevé unha longa e trepidante campaña na que espera capitanear a nave a bo porto.

Sobre o primeiro duelo contra a frota valisoletana, o adestrador non poderá contar con Juanchi Orellano, un dos poucos xogadores do primeiro persoal que xa sabe o que é xogar nesta categoría. O escolta arxentino sofre unha escordadura de nocello e, aínda que está pendente de evolución, na Raña temen que se perderá varios partidos. Tampouco é segura a participación de Joel Hernández, unha das grandes esperanzas do conxunto peixiño para este curso. O dominicano carrexa molestias nas súas costas que non lle permitirán render ao seu mellor nivel.

O Valladolid é un dos primeiros krakens que terá que vencer a escuadra marinense. "Foi dos primeiros en empezar a pretemporada con todo o seu persoal ao completo e poida que sexa o equipo máis en forma do momento", advirte Llorente, quen percibiu aos seus xogadores da fortaleza do rival en "o tiro exterior e no rebote ofensivo".

O rumbo está marcado e a nave parte o mércores á primeira hora do porto marinense. Por diante, unha marea de oito meses nun caladoiro estraño que o Peixe Galego afronta coa ilusión e o temor do que embarca por primeira vez cara ao descoñecido.