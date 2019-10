O Torrelavega espera a un Teucro que necesita lavar a súa imaxe

Partido de Copa do Rei entre Cisne e Teucro no Pavillón Municipal © Diego Torrado

O Teucro viaxa esta tarde a Cantabria para medirse o sábado (18.30 horas) a un dos favoritos ao ascenso a Asobal, o Torrelavega. Os de Luís Montes chegan coas forzas xustas despois dunha semana na que varios xogadores do primeiro equipo víronse afectados por un proceso de amigdalite que finalmente non lles vai a impedir formar parte da expedición. "O noso obxectivo é mellorar a imaxe e o xogo con respecto ao partido contra o Villa de Aranda", declarou o adestrador teucrista, que espera poñer fin a dúas semanas de inestabilidade no deportivo e no institucional cun triunfo.

Os locais non o poñerán fácil. "É unha saída durísima, como todas as da categoría, pero o Torrelavega foi finalista do último play- off de ascenso e reforzouse en postos clave", advirte Montes, que espera que os seus xogadores dean un paso á fronte despois da "horrenda" imaxe ofrecida no último partido de liga. "Contra o Cisne en copa o resultado viuse embazado por algúns erros", declarou Montes, quen viu varias melloras no xogo colectivo do Teucro aínda que o equipo segue en fase de construción e non dará a súa mellor versión "ata dentro dun mes ou dous".

"Entendemos o malestar e dor da afección ao ver o debut horrendo en casa e que o veciño nos elimine en Copa, pero desde o luns vexo ao equipo centrado, a nosa batalla é a liga e só van dous partidos cunha soa derrota", declarou Luís Montes facendo un chamamento á calma despois das duras críticas que recibiu o conxunto azul polos dous malos partidos do Municipal.

Acompañando ao seu adestrador na súa comparecencia previa ao partido deste sábado estivo o gardameta Edu Salazar que, do mesmo xeito que o resto dos seus compañeiros, "tentamos abstraernos das críticas, non nos afectaron, hai moi bo grupo pero temos que facernos máis fortes", concluíu.