O Cisne, a seguir soñando; o Teucro, a confirmar o seu rexurdir

Partido entre Cisne e Alarcos no CGTD © Diego Torrado Partido entre Teucro e Villa de Aranda no Pavillón Municipal © Diego Torrado Partido de Copa do Rei entre Cisne e Teucro no Pavillón Municipal © Diego Torrado

Teucro e Cisne volven competir este sábado en Pontevedra. E ambos o fan desde a zona nobre da clasificación. Os brancos, líderes con tres vitorias en tres partidos, reciben ás 18 horas no CGTD ao Ciudad de Málaga, quinto clasificado con dous triunfos. O Teucro, cos ánimos máis relaxados despois de gañar ao Torrelavega e escalar ata o terceiro posto, recibe ás 20.30 horas ao Zamora, que acumula dúas derrotas consecutivas.

O conxunto azul volverá saltar á cancha do Municipal coa intención de regalar á súa afección a primeira vitoria da tempada en casa. Os de Montes xa lavaron a súa imaxe cunha balsámica vitoria en Torrelavega, pero aínda teñen a espiña cravada das dúas picadas en casa ante Villa de Aranda e Cisne. "Houbo dúbidas sobre algúns xogadores, sobre a súa calidade, adaptacion e nivel. Eu sempre confiei neste plantel e alegreime o sábado por eles, porque se puideron reivindicar. Teñen nivel para competir contra calquera e traballan moito", defendeu o adestrador aos seus xogadores.

Aínda así, preferiu facer un chamamento á calma. "Demostramos que non estamos tan mal, pero tampouco somos tan bos agora", matizou ao mesmo tempo que segue pedindo tempo para alcanzar o máximo nivel. "Estamos en fase de construción, farán falta un ou dous meses para ver a nosa mellor versión", dixo.

Sobre o rival, o preparador pontevedrés destacou á dupla arxentina formada polos internacionais Mouriño e Martínez "e unha columna vertebral que leva moitos anos en Zamora, como te despistes, píntanche a cara", advertiu. Aínda así, o seu comezo de liga está a ser irregular e as lesións dalgúns dos seus xogadores reducen o nivel de alerta. Para fuxir de calquera indicio de relaxación, Montes lembra aos seus que "é unha liga competidísima e cada sábado os resultados dan unha mostra dos igualada que está a categoría".

No mesmo sentido pronunciouse o teucrista Ferrán Cisneros, quen recoñeceu que algunhas das críticas despois daquelas dúas derrotas foron "esaxeradas", pero souberon repoñerse cunha boa semana de adestramentos e coa vitoria fronte ao Torrelavega. Tampouco considera o xogador que haxa presión por xogar en casa. "Temos que estar tranquilos", rematou

O Cisne, pola súa banda, chega á cita coa moral polas nubes despois de asinar o seu terceiro triunfo consecutivo en liga en terras cordobesas. Pero esa boa marcha non lles fai lanzar as campás ao voo. "As cousas pódense torcer en calquera momento e hai que seguir traballando duro", repiten desde o club.

Ao CGTD chega o sábado uno dos equipos revelación deste inicio de competición. "É un recentemente ascendido pero reforzouse moi ben, con xogadores contrastados", alerta o segundo adestrador do cadro branco, Marcos Otero, en referencia a xogadores como o goleador de Asobal; Rudovic, o extremo exteucrista, Edu Moledo; ou o prometedor central Francisco Javier Castro.

O que máis lle preocupa do rival é o seu defensa. "Teñen unha boa defensa 6-0 con moita xente grande", advertiu o preparador, quen recoñece que en ataque aínda están en fase de adaptación. Aínda así, a receita dos pontevedreses para sumar o cuarto triunfo pasa por "ter paciencia para desenvolver o noso xogo e logo dar moitas axudas en defensa para impedir que lancen fácil", rematou Otero