O Arxil busca o seu segundo triunfo e romper o meigallo de Avilés

Partido entre Arxil e Celta no CGTD © Diego Torrado

O Club Baloncesto Arxil busca a súa segunda vitoria consecutiva en liga. As verdes, despois de pasar por encima do Pozuelo na última xornada, queren confirmar as boas sensacións deste inicio de liga cun triunfo de autoridade en Avilés, onde se medirán a partir das 20 horas do sábado ao ADBA.

Ambos os conxuntos chegan con dinámicas moi similares. As asturianas derrotaron na primeira xornada de liga ao Pozuelo (58-52) con certos apuros, mentres que sufriron un severo correctivo hai unha semana contra o Leganés (74-38). O Arxil, pola contra, caeu no seu primeiro partido #ante un dos favoritos ao ascenso, o Celta Zorka, para someter unha semana despois ao Pozuelo. "Ambos os equipos xóganse moito a pesar de ser a terceira xornada, xa que nesta tempada cada vitoria vai ser fundamental para a consecución dos obxectivos", recoñecen desde a directiva do cadro pontevedrés.

Para facerse coa vitoria, as de Mayte Méndez deberán prestar especial atención á pivote estadounidense Deangelique Whaite. O poderoso físico desta xogadora convértea na referencia do conxunto asturiano no xogo interior.

Pola súa banda, o Arxil puido preparar o partido durante a semana sen ningún tipo de sobresalto. A adestradora ten a todo o plantel á súa disposición para partir cara a Avilés ás 13 horas do sábado co obxectivo de romper a tradición das tres últimas tempadas, nas que as visitas ao ADBA saldáronse sempre con derrota.