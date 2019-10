O Sarriá, equipo revelación, pon a proba o bo momento do Teucro

Partido entre Teucro e Zamora no Pavillón Municipal © Diego Torrado Carlos García-Alén e o xerente da Taberna Zentola, Ángel Asorey, presentan un novo patrocinio © PontevedraViva

O Teucro afronta unha nova xornada de liga en casa. Despois de derrotar a Zamora e conseguir o primeiro triunfo ante a súa inchada, os de Luís Montes reciben na súa cancha ao Sarriá (sábado, 20.30 horas), un dos equipos revelación da tempada, que conseguiu derrotar a Villa de Aranda a domicilio e acaba de eliminar ao Frigoríficos do morrazo da Copa do Rey. "Sorprendeu coa súa vitoria en Aranda, pero xa non son unha sorpresa", declarou o adestrador azul, que ademais do bloque, quixo destacar o perigo do seu lateral dereito Pere Arnau.

As dúas vitorias consecutivas que acumulan os azuis cambiaron o ambiente na contorna teucrista. Das críticas posteriores ás derrotas con Villa de Aranda e Cisne no Municipal, pasouse ao optimismo de dous triunfos que levantaron ao equipo aos postos altos da clasificación. Con todo, a actitude no vestiario non cambiou. "Nin antes eramos tan malos, nin agora tan bos", recalca Montes. O técnico pontevedrés insiste en que o equipo aínda ten marxe de mellora. "Temos que seguir mellorando e crecendo, o equipo aínda non chegou ao seu máximo potencial", sostén Montes.

Aínda así, recoñece o preparador que o ambiente no vestiario é diferente ao de fai quince días. "Claro que vimos máis contento a adestrar cando ganas, pero esta categoría non che deixa tempo para lamerte as feridas, nin gozar as vitorias", dixo o adestrador, que poderá contar con todos os seus xogadores para disputar o próximo partido.

Un aspecto que pode marcar o partido é o feito de que Sarriá disputou unha eliminatoria de Copa do Rey entre semana, pero o adestrador rival aproveitou para dar descanso aos seus mellores xogadores. "Oxalá lles pese o esforzo", desexa Montes.

Acompañando ao seu adestrador estaban Fran Bujalance e o porteiro Federico Wermbter. "Houbo un cambio no anímico, o partido contra Villa de Aranda marcou un antes e un deespués", confesou o andaluz. O gardameta, pola súa banda, destacou a boa serie do equipo. "Serve de moito porque unha derrota como a de Atranda parece que é como perder dous partidos", admitiu.

Antes da análise do encontro, o presidente do Teucro, Carlos García- Alén, presentou un novo acordo de patrocinio. Acompañado polo xerente da Taberna Zentola, Ángel Asorey, anunciaron un convenio polo que o restaurante se compromete a levar o cátering do palco para os patrocinadores en cada partido e a habilitar unha concentración de afeccionados previa a cada partido en casa con zumarentas ofertas "para empezar a quentar o ambiente dos partidos", remataron.