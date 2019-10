Ridículo dun Pontevedra en crise ante o pechacancelas Getafe (2-3)

Partido de liga entre Pontevedra e Getafe B en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Getafe B en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Getafe B en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Getafe B en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Getafe B en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Getafe B en Pasarón © Diego Torrado

Ridículo, é o adxectivo máis benevolente que se lle pode aplicar a un Pontevedra que encaixou ante o pechacancelas Getafe B a súa terceira derrota consecutiva en Pasarón, achegándose perigosamente aos postos de descenso. Unha vez máis os granates víronse co marcador en contra, encaixando o primeiro gol aos 20 segundos de partido e outros dous antes do minuto 25. Logo, en accións illadas, estiveron preto de remontar, pero faltáronlle ideas e xogo.

Primeira parte horrorosa, con illados ramallazos de orgullo, e segunda parte moi mala, sen argumentos para sobrepoñerse aos seus propios erros que lle condenaron unha vez máis, reflectindo falta de concentración e intensidade nos inicios do xogo.

E cabreo da afección, que ao finalizar o partido despediu ao equipo con claras mostras de desagrado, e mesmo na zona de tribuna un pequeno número de afeccionados encaráronse cara ao interior do acceso ao palco de autoridades co director deportivo, Roberto Feáns, acusándolle dos males do equipo.

A pouco de acabado o partido, segundo transcendeu, o Consello de Administración do Pontevedra decidiu reunirse na procura de solucións para reverter a situación e posibles medidas a adoptar, aínda que o resultado da devandita reunión pode demorarse aínda ante a ausencia da presidenta, Lupe Murillo, que non asistiu ao partido e cuxa chegada procedente de Dublín esperábase.

Aínda non se sentaran os espectadores máis tardíos nos seus asentos cando xa o Pontevedra ía por detrás no marcador. A "lei do ex" cumpríase unha vez máis, aproveitando a xa endémica "caraja" coa que os granates inician os seus partidos. Só ían transcorridos 20 segundos desde o asubío inicial cando Rubén Lobato recibe un balón solto e desde a medular de terreo local engancha un disparo que vai tomando altura ata sorprender a Edu e coarse a media altura xunto ao poste, facendo asomar xa os primeiros síntomas de desagrado da desencantada afección local.

Ao Getafe bastáballe con esperar atrás, ordenadamente, para anular os tímidos e illados intentos dun Pontevedra con escaseza de ideas e menos recursos cos que anular a un rival que deixara atrás os seus complexos de pechacancelas para ningunear a un paupérrimo e desanxelado rival.

Con esa orde defensiva e a súa velocidade nas contras, os madrileños puideron marcar o segundo nun remate franco de Hugo Duro a centro de Ángel, que tapou Edu cos pés.

Daría sinais de vida o Pontevedra aos 16 minutos, e faríao para deixar patente as súas dificultades para converter as ocasións que crea. Nacho López, o único que se salva do desastre do primeiro tempo, gañou as costas a Lobato poñendo un balón que Romay, con excesivo tempo para pensar, mandou alto incomprensiblemente.

Pola contra, non perdoou o Getafe, que de novo con velocidade sorprendeu a un equipo local lento na transición e desajustado nas marcaxes, permitindo un remate de cabeza de Hugo Díaz, chegando só, a centro de Acosta.

Os decibeis das protestas subiron considerablemente e fixérono aínda máis cando apenas cinco minutos despois o conxunto madrileño facía o sorprendente e incrible 0-3. Foi nunha acción que deixou novamente en evidencia a pasividade defensiva dos de Luismi, que permitiron a Hugo Duro conducir o balón pola interior da área ata atopar o oco para un disparo axustado e raso, lonxe do alcance de Edu. O Getafe B lograra en 25 minutos os mesmos goles que nas oito xornadas anteriores.

Foi entón cando os granates pareceron darse conta de que saíran a xogar un partido e non a recibir unha labazada tras outra a mans dun rival limitado pero que non ía renunciar a aproveitar os favores que se atopaba no camiño. Da man de Nacho López, que converteu a súa banda nunha autoestrada, chegaba a reacción. Seu foi o pase, tras gañar a liña de fondo, para que Adiguibe empuxase a porta baleira, abrindo a porta á esperanza.

Non contento con iso, o lateral asturiano aproveitou pouco antes do descanso, un balón solto na frontal da área madrileña, tras o lanzamento dun corner, para empalmar con dureza, deixando a "desfeita" en esperanza para a segunda parte. Incluso o resultado puido ser de empate se o colexiado chega a interpretar como penalti unha suposta man dun defensor getafense na última acción do primeiro período, taponando un disparo de Álvaro Bustos.

Pero a segunda parte foi unha constante sucesión de "quero e non podo" por parte dun Pontevedra que se fixo dono do balón, encerrando ao Getafe B na súa parcela, pero sen conseguir crear máis que oportunidades illadas e pouco claras de perigo.

O Getafe B dera un paso atrás, renunciando a calquera outra cousa que non fose defender a súa agora mínima vantaxe, á espera de poder sentenciar nalgunha contra illada.

Así foron transcorrendo os minutos, entre o aburrimento e a impotencia local, con apenas un par de remates de Adiguibe e Víctor Vázquez que se marcharon desviados, ata que no minuto 81 Álvaro Bustos tivo nas súas botas a única opción clara, pero o seu remate cruzado e con pouco ángulo estrelouse no poste.

O que restaba de partido foise entre sinais de impotencia dos granates, empeñados en absurdas protestas ao colexiado que unicamente favoreceron os intereses dun Getafe que nin sequera sufriu o esperado e lóxico empuxón final.

A despedida da bancada aos seus, con música de vento e berros de "fóra, fóra" marcaron unha tarde negra, que pode ter consecuencias para o futuro ao ver a un Pontevedra que se vendeu para ascender metido en zona de perigo. E é que esta película xa se viu e con non moi agradable final por estas lareiras.

PONTEVEDRA CF (2): Edu; Nacho López, Víctor Vázquez, Pol Bueso, Naveira (Javi Pazos, minuto 71); Álex Fernández, Berrocal (Pedro Vázquez, minuto 62); Álvaro Bustos, Romay, Álex González; e Adiguibe.

GETAFE "B" (3): Marcos; Acosta, Soler, Poulolo, Lobato; Furtado (Vargas, minuto 67); Ángel (Rivero, minuto 81), Hugo Díaz, Borja, Pesca (José Carlos, minuto 69); e Hugo Duro.

Árbitro: Carlos Pérez Fernández (Castela-León), auxiliado nas bandas por Jesús Rodrigo Gonzalvo e Francisco Rivera García. Amoestou a Álvaro Bustos, Víctor Vázquez, Álex González e Álex Fernández, no Pontevedra, e a Borja e Furtado, no Getafe B.

Goles: (0-1) Minuto1: Lobato. (0-2) Minuto 20: Hugo Díaz. (0-3) Minuto 26: Hugo Duro. (1-3) Minuto 31: Adiguibe. (2-3) Minuto 43: Nacho López.

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón (Pontevedra). Uns 2.000 espectadores.

