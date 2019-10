Luismi deixa de ser adestrador do Pontevedra

A etapa de Luís Miguel Areda 'Luismi 'como adestrador do primeiro equipo do Pontevedra Club de Fútbol chegou ao seu fin.

As tres derrotas consecutivas en liga, unidas á mala imaxe do equipo nas últimas semanas e en especial no choque do domingo contra o Getafe B foron o detonante para que a entidade presidida por Lupe Murillo decidira dar un cambio de rumbo.

Así llo comunicaron ao técnico a última hora da mañá deste luns tras reunirse con el nas oficinas do Estadio Municipal de Pasarón.

"Queremos agradecer o seu compromiso e implicación en todo momento", sinala nun breve comunicado o Pontevedra confirmando o cesamento.

O Pontevedra busca agora substituto á fronte da nave granate polo menos ata final de tempada.

Luismi asumiu os mandos do primeiro equipo en xaneiro de 2018 tras a marcha de Luisito, logrando baixo o seu mando salvar a categoría ese complicado ano e a pasada tempada loitar ata as xornadas finais polo play-off de ascenso. Con todo os malos resultados no inicio do actual curso terminaron supoñendo a súa destitución.