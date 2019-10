A VI BTTroita celebrarase finalmente o sábado 26 de outubro

Á terceira data, parece que vai a vencida. A VI edición da BTTroita de Ponte Caldelas celebrarase finalmente o vindeiro sábado 26 de outubro, adiantándose así un día sobre a data fixada tras o seu aprazamento inicial por motivo da alerta meteorolóxica do pasado domingo día 13.

Aínda que a idea inicial tanto da empresa organizadora, Global DxT, como do Concello era manter o evento en domingo, finalmente adiantarase ata a tarde do sábado para non coincidir cunha xornada de caza menor prevista na zona, co problema de seguridade que iso podía supoñer.

"Parece que a BTTroita resístese, pero nós poñeremos todo o noso empeño e que esta proba celébrese a súa VI edición", sinalou respecto diso o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, xustificando a decisión ao crer que "a mellor opción é adiantar esta proba a tarde do sábado para garantir así a convivencia entre as dúas actividades".

Desta forma a BTTroita dará a súa saída ás 16:00 horas desde a Alameda, punto desde o que os participantes afrontarán 47 quilómetros de percorrido en suversión máis longa ou 38 na opción reducida pasando polos montes de Cuñas, Paradela, Parada, O Verdugo, Cristo Rei, Baltar e Chan do Casal antes de regresar ao centro da vila pola zona do río.

Desde a organización anunciaron no seu momento que calquera participante que non puidese asistir á proba tras o seu cambio de data podía enviar un correo electrónico a soporte@emesports.es. Pola contra a inscrición ampliou suplazo ata as 23:59 horas deste mércores día 23.