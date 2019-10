Apoio municipal para o equipo cadete do Club As Triscas de ximnasia

Recepción municipal ao equipo cadete do Club As Triscas de ximnasia © Cristina Saiz

As compoñentes do equipo cadete de mazas do Club de Ximnasia As Triscas de Pontevedra foron obxecto este mércores dunha recepción oficial no Concello.

O concelleiro de Deportes, Tino Fernández, explicou que o encontro se realiza "xesta obtida o pasado día 6 de outubro no Campionato Galego celebrado en Ourense, no que se proclamaron vencedoras e conseguiron a clasificación para o Campionato de España coa mellor nota".

Paula Gavilanes, Paula Palacios, Carla Filgueira, Lida Barrio e Marta Vicente forman equipo desde o ano 2016, en categoría infantil, cando se proclamaron campioas autonómicas e provinciais. Ademais o pasado ano, no seu primeiro como cadetes, colgaron a prata no Campionato Galego.

Agora o equipo pontevedrés prepárase para vivir a súa primeira experiencia nun Campionato de España, competición que afrontarán entre o 5 e o 10 de novembro en Pamplona.