O Natación Galaico contará con 320 nadadores para a nova tempada

O Complexo Deportivo Rías do Sur acolleu este domingo a presentación das diferentes categorías do Club Natación Galaico que contará con preto de 320 nadadores para encarar a nova tempada.

Con varios meses por diante e os Xogos Olímpicos ao virar a esquina, o director técnico do club, Diego Pérez, recoñeceu que un dos principais obxectivos para este ano é que as nadadoras Bea Gómez e de María Vilas entren no no equipo olímpico, ademais de revalidar as medallas do Campionato Absoluto de España.

Así mesmo, desde o club esperan que Carla Goyanes repita podio no Campionato Nacional de augas abertas.

A nivel clubs, tentarase volver aos podios cos equipos da canteira, manter a categoría, e repetir o título nos campionatos galegos e absolutos de inverno e de verán, ademais de poder seguir contando con nadadores no equipo nacional.