A interinidade de Jesús Ramos ten data de caducidade: dous partidos máis

Sen cambios. Así regresou este mércores ao traballo o Pontevedra tras a habitual xornada de descanso do martes. Fíxoo no campo de fútbol de Cerponzóns e de novo con Jesús Ramos ao mando do temón mentres non se concreta a chegada dun novo adestrador.

Chegados a este punto, o técnico ten practicamente todas as papeletas para sentar no banco de Pasarón o vindeiro domingo (12:00 horas) ante o Melilla, xa que a idea do club aínda no caso de pechar a contratación dun preparador é a de non distraer xa a atención dos xogadores para un partido moi importante para o futuro inmediato do equipo.

Ramos sinalou na previa do duelo contra o Celta B que non tiña data de caducidade no cargo, pero si o ten a súa situación de eventual, e é que a normativa da Real Federación Española de Fútbol dá dúas xornadas de prazo a un equipo para cubrir a vacante no banco tras o cesamento dun adestrador. Con todo en Vigo o ata o de agora segundo de abordo compareceu oficialmente como tal, como segundo dun Luismi que estaba sancionado pero que federativamente seguía sendo o técnico principal.

Desta forma a directiva granate gañou tempo, unha semana nun prazo que empeza a contar agora no duelo contra o Melilla e que concluirá tras a visita ao Internacional de Madrid do domingo 10 de novembro. Será nese momento cando, se se continúa sen substitución para Luismi, Jesús Ramos deberá ser ratificado no cargo de maneira oficial.

Mentres tanto o Consello de Administración segue valorando as diferentes opcións que ten sobre a mesa. Carlos Pouso mantense como un dos nomes principais na lista, pero aínda que se iniciaron as negociacións as posturas entre ambas as partes mantéñense afastadas en diversos aspectos como a petición de chegar con su propio axudante. En todo caso o vasco non é o único técnico ao que o Pontevedra dirixiuse nos últimos días.

RAMOS NON DÁ POR PERDIDOS A POL BUESO E ADIGHIBE

O outro punto de atención na sesión de preparación dos granates estaba no estado da enfermería, repleta tras o duelo da última fin de semana.

Neste sentido tanto Berrocal como Nacho López están practicamente descartados ao persistir as súas molestias físicas, en ambos os casos na zona do abdutor, pero mantense a esperanza de poder contar con Pol Bueso e con Adighibe. Estes dous últimos xogadores participaron na fase inicial do adestramento e retiráronse despois por precaución, polo que "según como evolucionen se contará con ellos para el domingo", confirmou Jesús Ramos ao non detectar as probas realizadas ningunha rotura muscular.

A zona máis castigada polas lesións é a defensa, pero aí a mellor noticia antóllase o regreso de Campillo, xa coa alta médica tras varias semanas afastado dos terreos de xogo. O defensor completou este mércores sen problema o traballo co grupo e salvo sorpresa volverá entrar nunha convocatoria.