Triunfo por partida dobre de Natalia Murio no Máster de Sevilla de bádminton

Natalia Murio volveu a demostrar o seu gran estado de forma confirmado un positivo inicio de tempada.

A deportista porntevedresa do Bádminton Ravachol vén de proclamarse campioa por partida dobre no Máster Nacional Sub-17 celebrado a fin de semana na localidade sevillana de La Rinconada.

Murio venceu na modalidade de dobres feminino formando parella con catalá Paula Molins, e tamén subiu ao primeiro banzo do podio no dobres mixto xunto ao madrileño Álvaro Moral.

Este resultado súmase á medalla de ouro conseguida en setembro no Máster Nacional de Madrid no mixto xunto á medalla de bronce no dobres feminino.

Un dobrete de título que supón un impulso importante para a deportista do Ravachol ao permitirlle escalar posicións no Ranking Nacional.