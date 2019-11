Noite de medo para un Peixe Galego negado en ataque ante o Leyma Coruña (49-63)

Partido de LEB Oro entre Peixe Galego y Leyma Coruña en A Raña (49-63) © Diego Torrado Partido de LEB Oro entre Peixe Galego y Leyma Coruña en A Raña (49-63) © Diego Torrado Partido de LEB Oro entre Peixe Galego y Leyma Coruña en A Raña (49-63) © Diego Torrado

Na véspera da noite de Halloween, o monstro que atemorizou ao Peixe Galego foi o aro da canastra rival, que se converteu nun frontón contra o que rebotaban todos os intentos dos marinenses, sedientos de vitoria, por regalar á súa afección o primeiro triunfo da tempada.

A pesar da súa falta de acerto, os de Llorente estiveron a piques de lograr unha fazaña porque o seu rival, Leyma Coruña, estaba aínda máis impreciso en tarefas de ataque. Os azuis plantáronse no inicio do último cuarto cunha renda de cinco puntos, pero os visitantes puxéronse o mono de traballo, burlaron a defensa marinense e conseguiron unha vitoria tan contundente como enganosa (49-63).

O partido non puido comezar dunha mellor maneira para o equipo local, Badmus penetrou a canastra, atopou aro e forzou unha falta, que el mesmo converteu nun tanto desde a liña de tiros libres dando o primeiros tres puntos ao seu equipo. Recortou diferenzas Coruña tamén cun tiro libre, pero Joel elevouse desde a liña de 6,75 para cravar un triplo e poñer a Raña en pé (9-3).

Tan prometedor foi o inicio dos de Javi Llorente que, Noguerol respondeu o intento de reducir diferenzas dos coruñeses con outro triplo impecable que disparou a renda dos azuis ata os seis puntos. Logo entrou o partido nunha fase de imprecisións por parte de ambos os equipos que rompeu no último minuto do primeiro acto (15-8) en favor do Leyma Coruña. O xogo ofensivo do Peixe entrou en barrena e os visitantes aproveitárono para reducir as diferenzas a un só punto (15-14).

Coa mesma intensidade que iniciaran os marinenses o primeiro cuarto, fixérono no segundo. Dous mates case consecutivos de Badmus, despois de que o seu equipo caturara tres rebotes ofensivos consecutivos nunha larguísima xogada, e Sounders volveron dar unha lixeira vantaxe ao Peixe.

Pero os de Sergio García afinaron a súa puntería e empezaron a anotar desde a liña de tres e de tiros libres ata conseguir igualar o marcador mediado o segundo cuarto (23-23) liderados por Bulic e Jeff Xavier. A igualdade e a falta de puntería de ambos os conxuntos mantívose ata o descanso, ao que o Peixe Galego conseguiu chegar cunha concisa renda dun punto (27-26).

Tras o paso por vestiarios, o partido continuou na mesma tónica. Moita imprecisión de cara ao aro por parte de ambos os contendentes, que eran incapaces de sacar proveito dos erros ofensivos dos seus adversarios.

Pero o que soubo pescar en mar revolto, foi o cadro marinense, que a pesar dos erros logrou ir ampliando a súa vantaxe aos poucos grazas ás irrupcións de Sounders, Badmus e Joel Hernández, sen dúbida o máis desequilibrante do Peixe. Unha canastra súa colocou aos de Llorente con cinco puntos de vantaxe (37-32) a falta de catro minutos para o final do terceiro cuarto, obrigando ao técnico visitante a pedir tempo morto para reconducir a situación.

O parón non lle sentou nada ben ao conxunto local, que viu como nun dicir amén, Leyma Coruña neutralizaba a vantaxe a falta de algo menos de tres minutos para a conclusión do terceiro acto.

Foi o último punto que presenciou A Raña ata que a menos dun minuto para final un roubo de Badmus serviu para romper a mala serie de ambos os conxuntos no lanzamento e volver poñer ao Peixe por diante. Daquela unha falta técnica dos coruñeses, soubérona aproveitar os de Llorente para anotar os tres lanzamentos desde liña de tiros libres e afrontar o cuarto definitivo con cinco puntos por encima do seu rival (42-37).

A renda non lle durou nada ao Peixe Galego, ao que tres perdas de balón a punto estiveron de custarlle toda a súa vantaxe de non ser porque Peciukevic pisou a liña de banda antes de pasar o balón a Blackwell, o artífice da reacción coruñesa, que se dispoñía a anotar para poñer aos visitantes por encima, despois de castigar os erros locais con dúas canastras consecutivas (42-41).

Pediu tempo morto Llorente para reactivas aos seus, pero non sutió efecto e Leyma contrarrestou o tiro libre anotado por Sounders tras unha falta técnica con outros catro acertos desde a mesma distancia para colocarse dous puntos por encima a falta de seis minutos e medio.

Pero de novo apareceu o escolta norteamericano do Peixe, o máis activo dos locais na segunda parte, para empatar. Non serviu de nada porque Leyma decidiu meter unha marcha máis ao partido e tras responder cunha nova canastra, Djuran elevouse desde a liña de tres para colocar ao seus cinco arriba (45-50) a falta de cinco minutos e medio para o final.

Despois doutro tempo morto solicitado polos marinenses, un resbalón de Joel Hernández en ataque castigouno Blackweel cun mate que afastaba aínda máis o soño da primeira vitoria da tempada para os marinenses.

Anotou de tres Sounders para dar un halo de esperanza ao seus pero tampouco esta vez era o día do Peixe Galego que seguía perdendo balóns mentres, Leyma, fallón durante todo o partido, atopou a inspiración que se lle escapou aos locais. Ao ver como se lle escapaba a vitoria, os da Raña baixaron os brazos nos últimos minutos de partido, o que permitiu ao cadro visitante esmagar sen piedade ao cadro peixiño na recta final do duelo (49-63).

