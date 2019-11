O Club Ciclista Farto, a dar un paso adiante na tempada 2020

Paso a paso, amodo e con boa letra. Así pretende continuar o Club Ciclista Farto para ir crecendo dentro do pelotón nacional elite e sub-23 tanto en categoría feminina como masculina.

O conxunto pontevedrés traballa estas semanas na confección dos seus equipos para a tempada 2020, un curso no que volverá poñer sobre o asfalto formación en ambas as categorías.

A principal delas será a feminina, que vén de confirmar ás súas oito primeiras corredoras para a próxima campaña, na que o obxectivo será "asentalo nas carreiras nacionais", recoñeceu o seu mánager Brais Dacal. Así, a idea é participar na Copa de España e completar o calendario con carreiras UCI ou con probas como o Torneo Euskaldun.

Dentro das oito ciclistas pechadas polo Farto, Diana Pedrosa e a galegas María Correa e Estefanía Abelenda renovaron a súa vinculación co equipo, mentres que cinco son caras novas: as irmás Carla e Inés Castaño, as portuguesas Liliana de Jesús e Melissa Maia e a coruñesa Barca Toba, procedente do tríatlon.

Pola súa banda o equipo elite e sub-23 masculino confía en poder correr algunha das citas da Copa de España, aínda que centrará o seu calendario de 2020 en voltas por etapas en España e Portugal coa idea de "crecer en todos os aspectos: calendario, material e resultados", confirmou Dacal.