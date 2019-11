Pol Bueso está disposto a xogar de central, lateral ou "donde sea"

Unha das principais novidades do primeiro once de Carlos Pouso no Pontevedra protagonizouna Pol Bueso, ao ocupar por primeira vez esta campaña a demarcación de lateral zurdo.

O defensor castellonenco xogara ata a data no centro da zaga, facendo parella con Churre, pero "el míster pensó que yo podía aportar en el lateral izquierdo y yo estoy aquí para intentar ayudar", recoñece.

Esa situación permitiu ademais adiantar a posición de Álex González, que desde o extremo tivo tamén unha importante incidencia na vitoria do equipo granate en Las Rozas, con gol incluído.

Pol Bueso: "Al final uno quiere jugar donde sea. A mí me es igual si es de central o de lateral, lo que decida el míster"

"Como dije desde mi llegada es igual la posición, yo vengo a ayudar, a apoyar al equipo y aportar ese granito de arena y al final uno quiere jugar donde sea. A mí me es igual si es de central o de lateral, lo que decida el míster", explica o futbolista.

Pode que o seu futuro máis próximo pase precisamente pola posición de 3. Iso só a sabe con certeza un Carlos Pouso que "es un hombre muy cercano, nos dice las cosas claras", asegura Bueso sobre o seu novo adestrador.

Na súa tempada de debut no Pontevedra, Pol confirma sentirse "encantado" co trato do club e da cidade, un agarimo que espera devolver con "sacrificio y trabajo".

Agora, superado o mal momento de xogo e resultados, o que é un dos xogadores veteranos do equipo, curtido en mil batallas nos campos de Segunda B, defende o traballo previo que "creo que se estaba haciendo bien", e pide á contorna ir partido a partido: "Llegará un momento en el que empecemos a mirar arriba o abajo, pero ahora toca apretar los machos, trabajar e ir sumando porque aún queda una segunda vuelta entera".

Iso si, para pensar en obxectivos ambiciosos, Pol Bueso ten clara a receita, que pasa por "hacernos fuertes en casa" empezando este domingo (17:00 horas) coa visita do Marino de Luanco ao Estadio Municipal de Pasarón.