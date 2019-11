Melania Rodríguez queda lonxe dos primeiros postos no inicio do Mundial de Trampolín

Melania Rodríguez (dereita) no Mundial de Trampolín en Xapón © Real Federación Española de Gimnasia Álex Bernárdez (esquerda) e Daniel Pérez (dereita) no Mundial de Trampolín en Xapón © Real Federación Española de Gimnasia

Era obxectivo moi complicado, e polo menos de momento terá que esperar. Melania Rodríguez non conseguiu selar a súa clasificación olímpica no Campionato do Mundo de Ximnasia Trampolín que comezou este xoves en Xapón.

A ximnasta pontevedresa encaraba con ilusión a fase clasificatoria na disciplina de trampolín, onde debía chegar á final para conseguir o billete para Tokyo 2020, pero quedou lonxe dos primeiros postos. Queda aínda a carta do Campionato de Europa.

Melania sumou unha puntuación nos seus dous saltos de 97.110‬ (45.255 + 51.855) que a colocou no 45º lugar sen poder acceder ás semifinais da competición.

Si estará na penúltima rolda a española Noemí Romero (100.085 puntos) ao ocupar a última praza de clasificación, sendo 26ª. O equipo nacional, que foi noveno na clasificación conxunta, completárono Marina Chavarría (98.370‬) e Cristina Sainz (93.850‬).

Mellor foron as cousas aos outros dous deportistas do Ximnasia Pontevedra-Burgas Ourense en competición, o pontevedrés Alejandro Bernárdez e o ourensán Daniel Pérez, na modalidade de dobre minitramp ( DMT).

A nivel individual Bernández foi 13º (72.800 puntos) e Pérez 19º (71.700 puntos), e aínda que non entraron na final individual si o fixeron na de equipos ao ser España a terceira mellor selección na rolda previa.