Repartición de puntos entre Pontevedra B e Gran Peña (0-0); Céltiga e Sanxenxo (0-0); e vitoria do Vilalonga no derbi ante o Cambados (3-2)

Catro partidos leva o Pontevedra B sen coñecer a vitoria.

O conxunto granate recibiu esta fin de semana no campo da Xunqueira ao penúltimo clasificado en Preferente, a Gran Peña, coa esperanza de conseguir uns valiosos 3 puntos que o devolvesen á parte media da táboa.

O partido estivo marcado pola igualdade en todo momento e ambos os equipos puideron gañar pero ningún foi capaz de inclinar a balanza ao seu favor durante os 90 minutos.

Con este resultado, o Pontevedra B colócase no posto número 13 igualando o seu número de partidos gañados, empatados e perdidos (5).

Consulta a acta do Pontevedra B-Gran Peña na seguinte ligazón.

Vilalonga e Cambados víronse as caras esta fin de semana no campo de San Pedro. O duelo, cargado de goles e de polémica, acabou en vitoria para os locais.

O partido comezou de fronte para os anfitrións que se adiantaron aos dez minutos de xogo cun gol de Marcos Blanco, favorecendo ao Vilalonga ata chegar ao descanso.

A segunda parte foi totalmente distinta. Nada máis comezar, David Calo poñía o 2-0 e, tres minutos despois, o seu compañeiro Bisti volvía mover o marcador para poñer aos locais co partido practicamente sentenciado.

Aínda quedaba moito partido e o Cambados non se rendeu. No minuto 70, Batallón poñía o 3-1 que daba paso a continuos ataques á portería local. Quedaban dez minutos e chegaba un novo gol. Augusto metía ao Cambados de cheo nun encontro que parecía sentenciado.

Cos nervios a flor de pé e o 3-2 no luminoso, chegou a polémica e os visitantes quedaron cun xogador menos tras as expulsión de Agusto.

Non quedaba tempo para máis e o árbitro volvía ser protagonista para expulsar ao adestrador do Cambados.

Con esta vitoria, o Vilalonga segue en segunda posición a un punto do líder, o Atios. Pola súa banda, o Cambados segue no posto 11 empatado a 21 puntos co Sanxenxo.

Consulta a acta do Vilalonga-Juventud Cambados na seguinte ligazón.

O Beluso viaxou esta fin de semana ao Lourambal para enfrontarse ao Porriño, sétimo clasificado.

Migui foi o enargado de abrir a lata a favor dos locais no minuto 6 cun disparo que batía a portería do Beluso. Cando se chegaba ao ecuador da primeira metade, o xogador do Porriño, Enrique Veras, poñía o 2-0 no marcador cun gol que daba a tranquilidade ao seu equipo.

Parecía que se chegaría así ao descanso pero, cando o colexiado estaba a piques de pitar, Manu Reiriz metía ao Beluso no partido.

Tras o intermedio, o partido estivo igualado e non houbo goles ata o minuto 89 cando Carlos Campo marcaba o terceiro gol para o Porriño e con el sentenciar o encontro.

Consulta a acta do Porriño-Beluso na seguinte ligazón.

O Portonovo volve perder, esta vez pola mínima en Baltar ante o Mondariz.

Diego Estévez foi o autor do único gol do encontro. Aos 15 minutos mandou o balón á rede defendida por Pablo González para dar a vitoria ao Mondariz.

Consulta a acta do Portonovo-Mondariz na seguinte ligazón.

Empate sen goles no derbi celebrado na Illa entre o Céltiga e o Sanxenxo que se saldou con dous xogadores visitantes expulsados.

No minuto 13 chegaba a primeira expulsión do partido. O colexiado expulsaba con vermella directa a César Fontán e deixaba ao Sanxenxo cun xogador menos para o que restaba de partido. A pesar diso, o Céltiga non foi capaz de aproveitar a vantaxe numérica.

Co partido case concluído, o conxunto visitante quedaba con 9 despois de que o árbitro expulsase, de novo con vermella directa, a Dani Otero.

Con este resultado, o Céltiga escala á quinta posición e o Sanxenxo mantense na décima empatado a puntos co Cambados.

Consulta a acta do Céltiga- Xuventude Sanxenxo na seguinte ligazón.

O Ribadumia recibiu esta fin de semana ao Valladares nun partido que acabou con vitoria pola mínima para os locais.

Despois dunha primeira parte sen goles, o único gol do encontro marcouno Hugo Soto no minuto 61 para o Ribadumia, que suma a súa terceira vitoria consecutiva e colócase no o terceiro posto da clasificación.

Consulta a acta do Ribadumia-Valladares na seguinte ligazón.