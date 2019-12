Coke Carrillo dá o salto á Selección Española Sub-18

Os técnicos da Real Federación Española de Fútbol non perden de vista a progresión de Jorge Carrillo, 'Coke', gardameta pontevedrés que milita actualmente no equipo xuvenil B do Fútbol Club Barcelona.

Na súa segunda campaña no club catalán, ao que chegou no seu primeiro ano como xuvenil tras destacar na canteira do Pontevedra Club de Fútbol, o xogador de Poio segue queimando etapas na súa formación e agora dará o salto á Selección Española Sub-18.

Cando aínda xogaba na casa xa debutou como internacional nunha concentración de categoría sub-16, pero agora Carrillo sobe un chanzo ao ser convocado polo seguinte equipo nacional.

En concreto Coke foi incluído na convocatoria de España para o Torneo Internacional Sub-18 do Algarve, en Portugal, que se disputará do 7 ao 11 de decembro.

O porteiro, asentado no seu segundo ano como xuvenil no equipo B do Barcelona, ten nesta cita unha nova oportunidade para demostrar a súa calidade nun torneo no que tamén participarán as seleccións de Portugal, Turquía e Romanía.