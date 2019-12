A Lanzada acolle a sexta edición da súa 'Ocean Race'

Presentación da sexta Lanzada Ocean Race © Náutico de Portonovo

Preto dun cento de deportistas daranse cita esta fin de semana en Sanxenxo na sexta edición da Lanzada Ocean Race organizada polo Club Náutico de Portonovo.

Na cita competirán deportistas chegados desde España. Portugal e a República Checa, con grandes campións do mundo do piragüismo entre os rexistrados como o pontevedrés Álvaro Fernández Fiúza, Walter Bouzán, Iván Alonso ou o ouro olímpico Carlos Pérez 'Perucho', entre outros.

A actividade dará comezo ás 15:30 horas do sábado desde a praia de Major coa competición das categorías de Sup Race e Prone, cun percorrido de 8 quilómetros, mentres que ás 11:00 horas do domingo darase a saída á proba reina desde A Lanzada para as categorías de Surfski e Oc1 con percorrido de 17 quilómetros.

As probas da Lanzada Ocean Race caracterízanse por contar con saída estilo Le Mans, é dicir, desde terra coa embarcación a pé de praia.

A meta estará instalada nas inmediacións do Náutico de Portonovo.