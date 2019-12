Galicia golea a Ceuta e xogará contra Euskadi na Fase Intermedia da Copa Rexións UEFA (4-0)

Partido da Copa de Rexións UEFA entre Galicia e Ceuta © Real Federación Galega de Fútbol

O Salvador Otero acolleu este domingo o segundo partido de Galicia correspondente á XII Copa Rexións UEFA. A Selección Galega, que viña de gañar a Castela A Mancha (2-0), enfrontábanse a Ceuta, que viña de perder por 1-3 ante os castelán manchegos no seu debut.

Ao combinado galego lle valía o empate para clasificarse, pero desde o primeiro momento quedou clara a súa superioridade. Aos tres minutos de xogo, Adri Castro batía a portería do porteiro rival e poñía o 1-0 no marcador.

Despois do primeiro gol, chegaron varias ocasións coas que puideron ampliar o marcador, pero nin Lamelas nin Abelenda acertaron para portería. Tampouco Aarón, que tirou unha falta afastada na que o porteiro ceutí tivo que estirarse para desviar a pelota coa punta dos dedos.

Con todo controlado, Galicia marcaba o seu segundo gol. Adri Castro volvía a non perdoar despois dun roubo no medio campo e realizar un rápido contra ataque. A vantaxe puido ser máis ampla antes de chegar ao descanso cunha xogada moi parecida, pero esta vez, o gardameta impediu o tanto de Uzal.

No segundo tempo chegaron os cambios e entraba Iker Hurtado, que pouco necesitou para marcar un novo gol para Galicia. Aarón centrou desde a esquerda e o xogador de Arzúa mandou o balón ao fondo da portería cun remate de cabeza.

Aínda que os galegos baixaron o ritmo despois de practicamente asegurar a clasificación, chegou un novo tanto. De novo Adri Castro, remataba o pase atrás de Lamelas e coaba o balón entre as pernas do porteiro de Ceuta e poñía o 4-0 co que se chegou ao final do encontro.

Con este resultado, Galicia está clasificada para a Fase Intermedia que se disputará o 12 de febreiro nas instalacións da Real Federación Española en Las Rozas fronte á selección de Euskadi.