Víctor Fernández, xuvenil do Cisne, sofre unha grave lesión coa Selección Galega

A fin de semana, ademais da alegría do triunfo do Cisne en Barcelona que lle mantén no alto da táboa na División de Honra Prata e confírmalle como aspirante a todo, deixou unha resaca amarga no club pontevedrés.

Unha das súas novas promesas, o xuvenil Víctor Fernández, sufriu unha grave lesión participando coa Selección Galega da súa categoría no Torneo do Salnés.

En concreto, segundo confirmou o club, o seu xogador rompeu o ligamento cruzado do seu xeonllo esquerdo, unha lesión que lle fai dicir adeus á tempada.

Víctor xoga no xuvenil A cineísta, pero é un habitual nos adestramentos do primeiro equipo, con quen xa chegou a debutar.

Desde o Cisne quixeron mandar ánimos ao seu xogador, pendente de pasar polo quirófano para comezar coa súa recuperación, sinalando que "estamos seguros de que en pouco tempo estará de novo dándoo todo nas pistas de balonmán".