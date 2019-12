O asturiano Kiko Vega, protagonista na sexta A Lanzada Ocean Race

Unhas esixentes condicións meteorolóxicas marcaron a celebración da sexta edición da Lanzada Ocean Race, proba organizada durante a fin de semana polo Náutico de Portonovo.

Máis de 80 deportistas de catro países participaron no evento nas modalidades de Surfski e OC1, cun percorrido de 17 quilómetros desde o areal da Lanzada ata as inmediacións do Náutico, onde estaba situada a meta.

Na proba raíña, SS1 Elite, o gran dominador foi o asturiano Kiko Vega do SCD Rivadesella cun tempo de 1:08:02. O tricampión nacional superou a Luís Amado e ao sete veces campión mundial de piragüismo maratón Iván Alonso, segundo e terceiro, mentres que o pontevedrés Álvaro Fernández Fiuza foi cuarto.

Pola súa banda na proba SS1 Feminina impúxose a campioa nacional de longa distancia, Elena Torreiro, do Salvamento Sada.

En SS2 os vencedores foron o checo Matous Pavlik xunto o pontevedrés Breogán Monteagudo, do Club Naval, seguidos dos vascos Mikelats Ardanaz e Eneko López Morais. En terceiro lugar chegaron Jaime Sobrado e Aitor Berciano.

En canto á categoría SS1 Veterano a vitoria foi para campión do mundo Rafa Quevedo, seguido de Mikel Larzirika e Jonathan Recuncho. Ademais en OC1 o vencedor foi Jesús Pérez, do Piragüismo Aldán.