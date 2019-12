O presente e futuro da portería da Selección Española pasa por Poio

A portería do Poio Pescamar está en boas mans, agora e nos próximos anos. Ao dúo de gardametas do primeiro plantel, habituais nas convocatorias da Selección Española, únese á remuda que aparece no horizonte desde as categorías inferiores.

Iria Varela, xoven xogadora vermella de idade cadete, participou nunha recente concentración de adestramento en Las Rozas ás ordes do corpo técnico da Real Federación Española de Fútbol.

Esta convocatoria supón un novo recoñecemento ao traballo de canteira da entidade da Seca, co obxectivo de ir nutrindo de futbolistas da casa ao primeiro equipo na máxima categoría.

Pero non é a única noticia que relaciona estes días ao Poio Pescamar coa Selección Española, e é que Silvia Aguete volve a unha convocatoria do equipo nacional absoluto tras as súas últimas ausencias, acompañando á súa compañeira en Poio, Caridad García. Ambas as dúas coparán a portería de España nos próximos amigables do combinado nacional en Portugal os días 14 e 15 de xaneiro, unha cita á que tamén acudirá a pontevedresa Jenny Lores, agora nas filas do Burela.

Ademais Silvia recollerá por segundo ano consecutivo o premio que a recoñece como mellor gardameta da tempada e será homenaxeada, do mesmo xeito que Caridae, na gala do fútbol sala en Las Rozas polo título conquistado na pasada Eurocopa de seleccións.