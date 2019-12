O Pinarium 'saca peito' pola súa base

O equipo benxamín do Pinarium (esquerda) no podio da Liga Galega de Clubs © CD Pinarium

O Club Deportivo Pinarium ten motivos para presumir dos seus equipos de base.

En concreto o último en darlle unha alegría á entidade marinense foi o seu equipo benxamín masculino, que se desprazou ás pistas cubertas de atletismo de Ourense para participar na gran final da Liga Galega de Clubs.

Previamente, o Pinarium clasificouse entre os mellores clubs da comunidade nas probas clasificatorias.

En Ourense os novos talentos do equipo quedaron nun brillante segundo lugar, só superados polo ADAS do Barco.

Toda unha recompensa ao esforzo do Pinarium para apoiar aos seus diferentes equipos de base a pesar do limitado do seu orzamento.