Sen caras novas na xunta xestora provisional do Teucro

Pouca expectación levantou este xoves entre a masa social da Sociedad Deportiva Teucro a asemblea de socios extraordinaria na que debía configurarse a xunta xestora provisional que dirixirá o destino da entidade durante, polo menos, os próximos meses.

Despois de quedar deserta a convocatoria de eleccións á presidencia convocada tras a renuncia de Carlos García- Alén, este era un paso necesario para seguir funcionando.

Ante a falta de caras novas, foi o núcleo duro da última directiva a que entrou a formar parte da xestora, incluído o xa ex-presidente.

Segundo os estatutos do club, esta xunta ten agora un prazo de dous meses para volver convocar eleccións, e no caso de seguir sen candidato podería continuar ata o que debería ter sido o fin do mandato de García-Alén, que concluía en decembro de 2022.

Esta previsto que os seus integrantes reúnanse nos próximos días para designar un representante que exerza de portavoz ata as citadas novas eleccións.