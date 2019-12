Sorteo de Copa do Rei: o Albacete espera o vencedor do Pontevedra-Ibiza

Non hai premio gordo para o Pontevedra Club de Fútbol, de momento. O cadro granate, que aínda debe superar a primeira rolda de Copa do Rei tras a suspensión do seu partido ante o Ibiza polo temporal, xa sabe que rival esperaríalle no caso de seguir adiante no torneo do K.O., e non será nin o veciño Celta, un equipo de Primeira División nin tampouco o Deportivo.

Ese rival sería o Albacete, equipo da Segunda División, segundo estableceu o sorteo celebrado este venres na Real Federación Española de Fútbol.

No sorteo participaban nesta ocasión os 54 equipos clasificados máis as bólas dos dous encontros suspendidos, o Pontevedra-Ibiza e o Mérida-La Nucía que se xogarán o 8 de xaneiro. Sobre a mesa catro bombos, cos emparellamentos dirixidos a que os equipos de inferior categoría cruzásense cos de maior.

Así os 8 equipos de Terceira verán as caras con 8 de Primeira, 7 equipos de Segunda B fano cos restantes de Primeira e os outros 13 da categoría de bronce cos 13 sobreviventes de Segunda División.

Os encontros desta rolda, a última na que están exentos Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Valencia como participantes da Supercopa de España, disputaranse entre os días 10 e 12 de xaneiro en eliminatoria a partido único no campo do equipo de menor categoría.