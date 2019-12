O Poio Pescamar derrota ao Sala Zaragoza e pecha o 2019 en postos de playoff (2-1)

Sufrida vitoria do Poio Pescamar que confirma a súa firme candidatura á pelexa polo título, que este ano por primeira vez xogaranllo os catro primeiros clasificados nunha final a catro. As vermellas fixéronse cos tres puntos grazas aos goles de Carol e Ana Rivera, pero o triunfo estivo a piques de esfumarse nos minutos finais cando as aragonesas recortaron distancias e, no último minuto, estrelaron un balón no traveseiro.

No primeiro tempo a igualdade foi a tónica dominante. Ambos os equipos protagonizaron diversas chegadas á portería rival con perigo. As primeiras que puideron romper a igualada foron as locais por medio de Clara, que disparou alto; a réplica tívoa o Sala Zaragoza por medio de Paola, cuxo pase ao segundo pau non atopou rematadora.

As ocasións alternábanse para ambos os equipos pero ningún mostrábase acertado para porta. Ata que ao fío do descanso Carol recibiu un balón no corazón da área, virouse cun toque sutil e cruzou o balón para anotar o primeiro tanto da tarde.

Tras o paso por vestiarios, as visitantes víronse obrigadas a asumir máis riscos en busca da igualada, o que permitiu ás de Raúl Jiménez dispoñer de máis ocasións. A falta de nove minutos para o final, Ana Rivera conseguiu duplicar a vantaxe e deixar a vitoria encarrilada.

O Sala Zaragoza reaccionou e logrou reducir diferenzas cun taconazo da brasileira Paola. E co tempo case cumprido, Jeni estrelou un balón no traveseiro da meta defendida por Silvia que deixou sen respiración á inchada local, que finalmente pudrán celebrar o Nadal co seu equipo instalado na zona nobre da clasificación.